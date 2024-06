Ungaria la EURO 2024: Totul despre echipa maghiarilor, lot, recorduri și performanțe istorice

Programul meciurilor pentru Ungaria în Grupa A:

- vs Elveția (Köln, 15 iunie, ora 15:00)

- vs Germania (Stuttgart, 19 iunie, ora 18:00)

- vs Scoția (Stuttgart, 23 iunie, ora 21:00)

Cine este selecționerul Ungariei la EURO 2024

Selecționerul echipei Ungariei este italianul Marco Rossi, care a primit cetățenia maghiară în 2023. Numit în 2018, Rossi a reușit să ducă Ungaria la EURO 2020, unde formația sa a obținut rezultate remarcabile în fața Franței și Germaniei, chiar dacă a fost eliminată în faza grupelor. Sub conducerea lui Rossi, Ungaria a arătat constant un nivel peste așteptări.

Jucătorii cheie ai Ungariei la EURO 2024

Jucătorul cheie al Ungariei este Dominik Szoboszlai, un mijlocaș complet care se apropie de 50 de selecții la doar 23 de ani. Szoboszlai este liderul recunoscut al acestei echipe unite, aducând intensitate, ritm, viziune, creativitate, goluri și pase decisive. Specialist la loviturile libere, el și-a ridicat jocul la un alt nivel în rolul de căpitan al Ungariei.

Un jucător de urmărit în lotul maghiar este Milos Kerkez, un fundaș stânga în vârstă de 20 de ani care evoluează în Premier League la Bournemouth. Kerkez s-a impus rapid ca titular la naționala Ungariei după debutul din septembrie 2022 și se remarcă prin calitățile defensive solide, tehnica și viziunea superioară, dar și prin energia sa în fazele ofensive.

Cum s-a calificat Ungaria la EURO 2024

Ungaria s-a calificat la EURO 2024 după ce a câștigat Grupa G preliminară, terminând neînvinsă cu 5 victorii și 3 remize. Este a treia prezență consecutivă a maghiarilor la un turneu final EURO, după 2016 și 2020, când au reușit să strângă două puncte într-o grupă extrem de dificilă cu Franța, Germania și Portugalia.

Cele mai bune performanțe ale Ungariei la EURO 2024

Ungaria are o tradiție veche la EURO, cel mai bun rezultat fiind locul 3 obținut în 1964. Ádám Szalai este jucătorul cu cele mai multe prezențe la turneele finale (7 meciuri), în timp ce Balázs Dzsudzsák, Ferenc Bene, Dezső Novák și Ádám Szalai dețin recordul de goluri marcate la EURO, fiecare cu câte 2 reușite.

Lotul Ungariei pentru EURO 2024

PORTARI: Dénes Dibusz (Ferencváros), Péter Gulácsi (Leipzig), Péter Szappanos (Paks)

FUNDAȘI: Botond Balogh (Parma), Bendegúz Bolla (Servette), Endre Botka (Ferencváros), Márton Dárdai (Hertha Berlin), Attila Fiola (Fehérvár), Miloš Kerkez (Bournemouth), Ádám Lang (Omonoia), Zsolt Nagy (Puskás Akadémia), Loïc Négo (Le Havre), Willi Orbán (Leipzig), Attila Szalai (Freiburg)

MIJLOCAȘI: Dániel Gazdag (Philadelphia Union), Mihály Kata (MTK Budapest), László Kleinheisler (Hajduk Split), Ádám Nagy (Spezia), András Schäfer (Union Berlin), Callum Styles (Sunderland), Dominik Szoboszlai (Liverpool)

ATACANȚI: Martin Ádám (Ulsan HD), Kevin Csoboth (Újpest), Kristofer Horváth (Kecskemét), Roland Sallai (Freiburg), Barnabás Varga (Ferencváros)

După o lungă perioadă de așteptare până la revenirea pe scena marilor turnee, Ungaria se pregătește acum pentru un nou EURO cu un lot talentat, unit și amibițios să facă o figură frumoasă pe terenurile germane.

