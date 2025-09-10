În fața a peste 60.000 de spectatori prezenți pe Puskas Arena din Budapesta, Barnabas Varga a deschis scorul în minutul 21, însă Bernardo Silva a restabilit egalitate un sfert de oră mai târziu.



Dominik Szoboszlai și Cristiano Ronaldo, întâlnire la vestiare după Ungaria - Portugalia 2-3

După pauză, Cristiano Ronaldo a transformat un penalty și a făcut 2-1. Ungaria a egalat târziu, în minutul 84, prin același Varga, însă Joao Cancelo a reușit golul decisiv pentru Portugalia, în minutul 86.

Dominik Szoboszlai, cel mai important fotbalist al Ungariei și căpitanul naționalei, a fost integralist. La final, jucătorul lui Liverpool a mers la vestiarul Portugaliei pentru a face schimb de tricouri cu Cristiano Ronaldo.



Szoboszlai i-a oferit tricoul său lui Ronaldo, însă nu a primit altul la schimb. Portughezul i-a transmis politicos că nu mai are niciunul disponibil, dar că se va revanșa la următorul duel Portugalia - Ungaria, care va avea loc la Lisabona, pe 14 octombrie, scrie Nemzeti Sport.

