Ungaria lui Dominik Szoboszlai și Portugalia lui Cristiano Ronaldo s-au înfruntat marți seară, la Budapesta, în preliminariile CM 2026. Lusitanii s-au impus cu 3-2, iar pe lista marcatorilor s-a numărat și CR7.

În fața a peste 60.000 de spectatori prezenți pe Puskas Arena din Budapesta, Barnabas Varga a deschis scorul în minutul 21, însă Bernardo Silva a restabilit egalitate un sfert de oră mai târziu. 

Dominik Szoboszlai și Cristiano Ronaldo, întâlnire la vestiare după Ungaria - Portugalia 2-3

După pauză, Cristiano Ronaldo a transformat un penalty și a făcut 2-1. Ungaria a egalat târziu, în minutul 84, prin același Varga, însă Joao Cancelo a reușit golul decisiv pentru Portugalia, în minutul 86.

Dominik Szoboszlai, cel mai important fotbalist al Ungariei și căpitanul naționalei, a fost integralist. La final, jucătorul lui Liverpool a mers la vestiarul Portugaliei pentru a face schimb de tricouri cu Cristiano Ronaldo.

Szoboszlai i-a oferit tricoul său lui Ronaldo, însă nu a primit altul la schimb. Portughezul i-a transmis politicos că nu mai are niciunul disponibil, dar că se va revanșa la următorul duel Portugalia - Ungaria, care va avea loc la Lisabona, pe 14 octombrie, scrie Nemzeti Sport.

Premergător duelului de marți seară, pe rețelele sociale a circulat o fotografie din urmă cu 16 ani în care se aflau Cristiano Ronaldo și Dominik Szoboszlai, înaintea unui alt duel Ungaria - Portugalia. La fel ca azi, CR7 juca pentru lusitani, în timp ce Szoboszlai era doar un puști de 8 ani care a avut onoare să intre pe teren cu jucătorii portughezi.

VIDEO Dominik Szoboszlai, gol de excepție în Liverpool - Arsenal 1-0

