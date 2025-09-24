Partida, disputată în Sala Polivalentă din Craiova, a fost suspendată pentru 45 de minute din cauza unor incidente grave, dar s-a reluat și este în plină desfășurare.



Meci decisiv umbrit de violențe



Tensiunea a explodat în minutul șase al partidei, la scorul de 1-0 pentru "tricolori". O parte a galeriei, deranjată, potrivit surselor as.ro, de o defecțiune a tabelei de marcaj care afișa "Ungaria - Ungaria", a început să adreseze injurii și scandări xenofobe la adresa oaspeților.



Spiritele s-au încins rapid, iar mai mulți suporteri au pătruns pe suprafața de joc, încercând să ajungă la jucătorii maghiari. Jandarmeria a intervenit, moment în care a izbucnit o bătaie generală între fani și forțele de ordine. În haosul creat, a fost detonată și o petardă, iar arbitrii au trimis imediat ambele echipe la vestiare. Pentru a calma situația, jandarmii au folosit gaze lacrimogene.



Meciul s-a reluat după aproape 45 de minute, după evacuarea parțială a fanilor. Imediat după reluare, Ungaria a reușit să egaleze, însă "tricolorii" au preluat din nou conducerea, scorul la pauză fiind 2-1.



Printre cei implicați în incidente a fost recunoscut și "Gogoașă", un cunoscut ultras, prezent și la scandalul de la meciul de fotbal România - Kosovo din 2023. La partidă asistă și șefii FRF, Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță. Miza partidei este uriașă: calificarea la Campionatul European din 2026, după ce România a pierdut turul cu 3-2.

