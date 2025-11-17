Norvegia și-a distrus adversarele din grupa de calificare

Norvegia a defilat în campania de calificare pentru Cupa Mondială din 2026. Nordicii au acumulat maximum de puncte în Grupa I, învingând în toate cele opt meciuri, pe Italia (3-0, 4-1), Israel (4-2, 5-0), Estonia (1-0, 4-1) și Moldova (5-0, 11-1).



Echipa lui Stale Solbakken a avut un golaveraj extraordinar (37-5, +32), iar atacantul Erling Haaland a marcat 16 goluri în aceste preliminarii. Norvegia a sărbătorit calificarea la Mondialul găzduit de SUA, Mexic și Canada chiar pe San Siro din Milano, iar unul dintre fotbaliști a atras toate privirile.



Ryerson și-a vopsit părul, copiind modelul blănii unui ghepard

Julian Ryerson (28 de ani), fundașul Borussiei Dortmund, a intrat pe teren cu părut vopsit după modelul blănii unui ghepard. Probabil că acesta a vrut să atragă atenția asupra faptului că este unul dintre cei mai rapizi jucători din Bundesliga, unde a atins viteza de 32.77 km/h, și este cunoscut pentru capacitatea sa uluitoare de efort. Ghepardul este considerat cel mai rapid animal terestru, cu viteze ce pot atinge 112 km/h.



După calificarea la Mondial, fotbalistul norvegian ar putea să prindă și un transfer în Premier League, fiind pe lista celor de la Sunderland, Aston Villa și Wolverhampton Wanderers. Ryerson a fost adus de la FC Union Berlin pentru 5 milioane de euro, în ianuarie 2023, și are contract cu Dortmund până în 2028. El a strâns 39 de selecții și 1 gol pentru Norvegia, în ultimii 5 ani.



Foto - Getty Images

