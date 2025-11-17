GALERIE FOTO Haaland dezvăluie ce a pățit în Italia: "A început să mă atingă pe fund. L-am întrebat ce face"

Haaland dezvăluie ce a pățit în Italia: A început să mă atingă pe fund. L-am întrebat ce face
Norvegia s-a calificat matematic la Cupa Mondială din 2026, după ce a spulberat Italia, la Milano, scor 4-1, în ultima rundă din grupa I a preliminariilor.

Erling HaalandItaliaNorvegiagianluca mancini
Norvegia a avut o campanie de calificare absolut senzațională cu 8 victorii din 8 meciuri, 37 de goluri marcate și doar 5 primite. Italia, care a încheiat pe 2 și va merge la baraj, a fost răpusă de naționala lui Erling Haaland atât în deplasare, 0-3, cât și acasă, 1-4.

Erling Haaland, conflict cu fundașul Italiei, Gianluca Mancini: "Îi mulțumesc că m-a motivat"

La duelul de pe San Siro, de duminică seară, Italia a condus cu 1-0 la pauză după golul lui Esposito. Norvegia a revenit în actul secund și s-a impus clar în urma golurilor marcate de Nusa, Haaland (dublă) și Larsen.

În timpul meciului, Erling Haaland a avut un conflict cu unul dintre fundașii Italiei, Gianluca Mancini. După joc, starul Norvegiei a explicat ce s-a întâmplat.

"La 1-1, Mancini a început să mă atingă pe fund. L-am întrebat ce face, apoi m-am agitat puțin și i-am spus că îi mulțumesc că m-a motivat. Am marcat două goluri ulterior, am câștigat cu 4-1 și îi mulțumesc foarte mult.

Sunt fericit și ușurat. A fost multă presiune, dar a fost și distractiv. Cred că este startul a ceva măreț pentru Norvegia. Acum putem, în sfârșit, să ne gândim la Cupa Mondială, având în vedere că ne-am califica", a spus Haaland, potrivit TV2.

  • Erling Haaland este golgheterul preliminariilor pentru CM 2026 din zona europeană. Atacantul Norvegiei a înscris nu mai puțin de 16 goluri.
