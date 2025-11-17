Norvegia a avut o campanie de calificare absolut senzațională cu 8 victorii din 8 meciuri, 37 de goluri marcate și doar 5 primite. Italia, care a încheiat pe 2 și va merge la baraj, a fost răpusă de naționala lui Erling Haaland atât în deplasare, 0-3, cât și acasă, 1-4.

Erling Haaland, conflict cu fundașul Italiei, Gianluca Mancini: "Îi mulțumesc că m-a motivat"



La duelul de pe San Siro, de duminică seară, Italia a condus cu 1-0 la pauză după golul lui Esposito. Norvegia a revenit în actul secund și s-a impus clar în urma golurilor marcate de Nusa, Haaland (dublă) și Larsen.



În timpul meciului, Erling Haaland a avut un conflict cu unul dintre fundașii Italiei, Gianluca Mancini. După joc, starul Norvegiei a explicat ce s-a întâmplat.

