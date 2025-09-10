Într-o grupă din care mai fac parte, Italia, Israel, Estonia și Moldova, Norvegia ocupă prima poziție, cu 15 puncte.

Stale Solbakken: ”Știu câtă durere simte selecționerul lor!”

Victoria categorică obținută de norvegieni s-ar putea dovedi decisivă pentru calificarea la Mondial. Nordicii au șase puncte avans față de ocupanta locului doi, Italia, însă Squadra Azzurra are un joc mai puțin disputat.

După meci, selecționerul norvegian Stale Solbakken a vorbit despre omologul său de pe banca moldovenilor, Serghei Cleșcenco, pe care, la finalul meciului, l-a simțit dezolat. Solbakken este fericit că echipa sa a reușit să marcheze de 11 ori în fața Moldovei, în condițiile în care principalul criteriu de departajare în cazul în care Norvegia și Italia vor încheia la egalitate va fi golaverajul.

”Știu câtă durere simte. A fugit direct la vestiar, abia am apucat să-i mulțumesc pentru meci. Să pierzi de o asemenea manieră este chiar dureros.

Sper că aceasta a fost o declarație puternică, iar acum diferența de goluri înclină în favoarea noastră”, a spus selecționerul Norvegiei, Stale Solbakken.

