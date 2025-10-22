Erling Haaland, de neoprit! Norvegianul i-a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo

Manchester City s-a impus cu 2-0 în fața lui Villarreal, în runda a treia din faza ligii din Champions League, iar Erling Haaland a ieșit din nou în evidență.
Norvegianul este într-o formă incredibilă și nu se poate opri din marcat, astfel că s-a trecut pe tabela de marcaj și în meciul cu echipa spaniolă.
Haaland i-a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo
Atacantul lui Manchester City a deschis scorul în minutul 17 al partidei cu Villarreal, după ce a fost servit perfect în interiorul careului de către Rico Lewis.
În urma reușite lui Haaland, starul norvegian a ajuns la a 12-a partidă consecutivă în care a marcat și a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo, care reușise această performanță pe vremea când evolua pentru Real Madrid.
În cele 12 partide în care a marcat, Haaland a reușit să adune 22 de reușite și trei pase de gol, cu tot cu meciurile jucate pentru naționala Norvegiei.
Erling Haland are un start lansat în acest sezon și a marcat 15 goluri, oferind și o pasă decisivă, în 11 partide jucate în tricoul lui Manchester City.