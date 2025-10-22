Erling Haaland, de neoprit! Norvegianul i-a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo

Din articol Haaland i-a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo

Manchester City s-a impus cu 2-0 în fața lui Villarreal, în runda a treia din faza ligii din Champions League, iar Erling Haaland a ieșit din nou în evidență. Norvegianul este într-o formă incredibilă și nu se poate opri din marcat, astfel că s-a trecut pe tabela de marcaj și în meciul cu echipa spaniolă. Erling Haaland poate fi văzut în acțiune pe VOYO, platforma pe care Premier League se vede exclusiv.



Haaland i-a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo

Atacantul lui Manchester City a deschis scorul în minutul 17 al partidei cu Villarreal, după ce a fost servit perfect în interiorul careului de către Rico Lewis. În urma reușite lui Haaland, starul norvegian a ajuns la a 12-a partidă consecutivă în care a marcat și a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo, care reușise această performanță pe vremea când evolua pentru Real Madrid.

Erling Haaland has equalled Cristiano Ronaldo's record of scoring in 12 consecutive matches ⚽🔥



In that time Erling Haaland has scored 22 goals and assisted three 🤯 pic.twitter.com/0ZmoVcET7i — OneFootball (@OneFootball) October 21, 2025

Citește și: Haaland din Brazilia dă goluri pe banda rulantă la 17 ani! Starul are o clauză de 100.000.000 de euro În cele 12 partide în care a marcat, Haaland a reușit să adune 22 de reușite și trei pase de gol, cu tot cu meciurile jucate pentru naționala Norvegiei. Erling Haland are un start lansat în acest sezon și a marcat 15 goluri, oferind și o pasă decisivă, în 11 partide jucate în tricoul lui Manchester City.

