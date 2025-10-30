Golurile echipei lui Mikel Arteta au fost marcat de Ethan Nwaneri în minutul 57 Bukayo Saka în minutul 76, iar „tunarii” s-au calificat în „sferturile” competiției.



„Tunarul” a făcut istorie! Mikel Arteta l-a titularizat pe Max Dowman



Max Dowman a fost titular în partida cu Brighton, după ce Mikel Arteta i-a mai acordat șanse jucătorului de 15 ani și în Premier League.

În urma acestei titularizări a jucătorului englez, acesta a devenit cel mai tânăr jucător care a evoluat în primul minut pentru o formație din Premier League în toate competițiile.

Max Dowman are 15 ani și 302 zile și a făcut pereche în atac cu Andre Harriman-Annous și Eze.

Cu tot cu meciul din această seară, aripa dreapta a „tunarilor” a bifat patru partide pentru echipa mare a lui Arsenal în acest sezon.

