Arsenal - Liverpool, amânat! Echipa lui Klopp și-a închis baza de antrenament

Liverpool a cerut marţi EFL reprogramarea partidei deoarece se confruntă cu o creştere a numărului de cazuri de Covid-19. Miercuri, clubul din Merseyside a fost nevoit să-şi închidă temporar baza de antrenament.

"EFL a purtat un dialog regulat cu clubul în ultimele 48 de ore în încercarea de a înţelege dacă meciul se poate disputa, dar evoluţiile semnificative din această perioadă au făcut clubul să raporteze un număr tot mai mare de cazuri de COVID", a indicat EFL într-un comunicat.

Our Carabao Cup semi-final, first-leg fixture with Arsenal on Thursday has been postponed.

We would like to place on record our thanks to the EFL and Arsenal for their understanding, as well as supporters of both clubs, as we continue to navigate through this challenging period.