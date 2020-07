Pe cine pariaza Jurgen Klopp in acest sezon al Champions League! "Sunt cele doua mari favorite ramase in competitie!"

Desi echipa sa a fost eliminata din competitie, Jurgen Klopp este cu gandul la Liga Campionilor.

Antrenorul lui Liverpool a marturisit ca, in opinia sa, cele mai importante candidate la trofeul Champions League sunt Manchester City si Bayern Munchen.

"Din punctul meu de vedere, cele doua mari favorite ramase in competitie sunt Bayern Munchen si Manchester City. Bayern a reusit un sezon impresionant sub comanda lui Hansi Flick. De asemenea, City are o sansa uriasa. In cazul lor, este indeajuns doar sa vezi ce jucatori au.

Trebuie sa ai noroc si sa aliniezi cel mai bun '11' daca vrei sa castigi trofeul Champions League. Cele doua echipe au foarte multa calitate, dar trebuie sa ajunga aproape de perfectiune ca sa ridice trofeul", a declarat Klopp, potrivit Goal.

Meciurile retur din optimile de finala ale Ligii Campionilor vor avea loc pe 7-8 august, iar sferturile, semifinalele si finala Champions League vor avea loc in perioada 12-23 august in Portugalia. Deja calificate in Final 8 sunt PSG, Atletico Madrid, Leipzig si Atalanta.

In celelalte meciuri din optimi, Manchester City a castigat cu 2-1 in fata lui Real Madrid, Bayern Munchen s-a impus cu 3-0 pe terenul lui Chelsea, Barcelona si Napoli au remizat, scor 1-1, iar Juventus a fost invinsa cu 1-0 de Lyon.