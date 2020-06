Petrescu a inceput deja sa se planga! :) "Daca jucam doar un meci in deplasare nu ne calificam!" Prima reactie dupa ce UEFA a anuntat programul pentru Champions League

Antrenorul lui CFR Cluj este pesimist in ceea ce priveste calificarea in Europa.

Dan Petrescu considera ca pentru a juca in cupele europene este important ca meciurile de calificare sa se dispute in Gruia.

"In cupele europene va fi foarte greu, dar daca am avea la tragerea la sorti toate meciurile acasa, am avea o sansa in plus. Dar la ghinionul nostru de anul trecut, mi-e si frica sa ma gandesc cine merge la tragere fiindca sigur vine cu cea mai buna echipa posibila si cu meciul in deplasare.

Iar in felul asta, daca avem doar un meci cu o echipa mai buna ca noi, nu ne calificam. In schimb, cu orice alta echipa buna sau mai putin buna, daca vine aici, la Cluj, va fi un meci in care vom avea sansele noastre. Am demonstrat-o si in sezonul trecut", a declarat Petrescu in cadrul unei conferinte de presa.

"Daca se intoarce, vine pentru ca ii e doar de tara"

Dan Petrescu a comentat si declaratia lui Laurentiu Reghecampf, potrivit careia acesta ar vrea sa se intoarca in Romania pentru a se duela cu el.

"Pe Reghe il cunosc bine, are un CV excelent, e un antrenor foarte bun, dar nu cred ca s-ar intoarce in Liga 1 doar pentru asta (n.r. sa se lupte cu CFR pentru suprematie). Daca s-ar intoarce, ar veni pentru ca ii e dor de tara pentru ca la un moment dat, cand stai prea mult in strainatate, ti se face dor sa antrenezi in tara ta."