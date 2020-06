ANUNT SOC! Turneul final Champions League e in pericol dupa o explozie a cazurilor de COVID in Portugalia!

Portugalia a fost ferita de bilanturi tragice in primele luni ale pandemiei de coronavirus.

Relaxarea masurilor de securitate a dus insa la o crestere majora a numarului de imbolnaviri in ultimele zile. Sport.es scrie ca faza finala a Champions League, programata sa se dispute in august, e acum in pericol!

In ultimele 24 de ore au fost confirmate 311 cazuri de COVID 19, majoritatea in Lisabona si in zona care inconjoara capitala. Autoritatile au bagat in carantina 19 dintre cele 24 de districte ale orasului!

Turneul final Champions League a fost programat sa se dispute intre 12 si 23 august!

Carantina a fost impusa dupa ce timp de 4 zile numarul imbolnavirilor l-a depasit pe cel al persoanelor vndecate.

In total, in Portugalia au fost inregistrate 40 410 cazuri de Covid. 1549 de persoane si-au pierdut viata in lupta cu boala.

UEFA a decis ca fazele finale din Champions League sa se joace pe stadioanele lui Sporting si Benfica intr-un turneul 'final 8'. Finala e programata pentru 23 august, pe Da Luz, arena Benficai.