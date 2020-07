Alibec, sanse MARI sa lupte pentru Champions League! Oferta de ultima ora de la antrenorul pe care l-a DISTRUS in Europa! Cine il vrea

Denis Alibec (29 de ani) e la un pas sa plece de la Astra.

Golgeterul de la Giurgiu are in acest moment o propunere concreta de la Legia Varsovia, care l-a cerut insistent si in iarna. In afara polonezilor, si Ludogoret e interesata de Alibec!

Antrenor al campioanei Bulgariei este Pavel Vrba, o cunostinta veche a romanului. Alibec s-a facut remarcat din plin in cele 4 meciuri dintre FCSB si Plzen din preliminariile Champions League si din grupele Europa League, in 2017. Denis a marcat 3 goluri si a dat doua assisturi contra lui Plzen, iar Vrba a devenit un fan de-al sau!

Dupa ce a aflat ca-l poate lua, Vrba le-a cerut sefilor sai sa vada care sunt conditiile impuse de Astra pentru un transfer.

Alibec a marcat 13 goluri in acest sezon si are nu mai putin de 11 assisturi!

Ludogoret va juca in preliminariile Champions League. In acest sezon, Ludogoret a castigat al 9-lea titlu consecutiv in Bulgaria.