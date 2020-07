Craiova isi face echipa de Champions League! Vor jucatorul care a jucat la FCSB cu stema oltenilor pe brat 

Craiova vrea sa isi faca echipa de grupele Champions League si curteaza mai multi jucatori de nationala.

Adrian Stoian este nascut in Banie si este un mare fan al Universitatii Craiova, el avand un tatuaj cu stema clubului oltean pe bratul stang. In 2013, mijlocasul a transmis un mesaj special pe contul personal de Facebook, in momentul realizarii tatuajului, "Prima iubire. Craiova nu are pret". El a evoluat la FCSB, in sezonul 2018-2019, dar a intrat in doar doua meciuri, o singura data fiind titular, inainte sa intre in dizgratia patronului Gigi Becali, care a regretat ca i-a oferit un salariu de 30.000 de euro pe luna. Antrenorul Cristiano Bergodi il stie foarte bine din Italia, fotbalistul evoluand la Pescara si Bari, iar tehnicianul avandu-l adversar de pe banca celor de la Modena, Pescara si Brescia.

Stoian nu ar fi primul fotbalist pe care Craiova il readuce in Oltenia, dupa Alexandru Mitrita (Pescara, 2015), Andrei Ivan (FC Krasnodar, 2017), Mihai Roman (NEC Nijmegen, 2017), Bogdan Vatajelu (Sparta Praga, 2019), Gustavo (Liaoning FC, 2020) si Vladimir Screciu (Genk, 2020). Pe langa Stoian, pe lista Craiovei, care vrea sa isi faca echipa de grupele Champions League, se mai afla Silviu Lung jr. (Kayserispor), Alexandru Baluta (Slavia Praga), Denis Dragus (Standard Liege), Dorin Rotariu (Astana), Valerica Gaman (ultima data la Al Shabab), Paul Anton (Krylia Sovetov Smara) si Alexandru Cretu (NK Maribor), in timp ce oficialii ar vrea sa il imprumute pentru cel putin un sezon pe Tudor Baluta (Brighton), capitanul nationalei U21, care este nascut la Craiova si a fost initiat in fotbal la Scoala de Fotbal „Gheorghe Popescu”.

Adrian Stoian (29 ani) a fost crescut la Scoala de Fotbal „Gheorghe Popescu”, apoi a plecat in Italia, unde a fost legitimat la AS Roma (2008-2010), Pescara (2010-2011), Bari 201-2012, 2014), Chievo (2012-2013), Genoa (2013-2014) si Crotone (2015-2019), a revenit in Romania la FCSB (2019) si a evoluat in ultimul sezon la Livorno (In Serie B). Din pacate, din cauza unei rupturi de ligamente, care l-a tinut departe de teren peste 6 luni, si a pauzei fortate de coronavirus, la ultimul club a bifat doar trei meciuri, fiind pus pe liber pe 30 iunie, intr-un grup de 18 fotbalisti carora nu li s-a mai prelungit contractul. Stoian are meciuri pentru nationalele Romania U17, Romania U19, Romania U21, iar pentru reprezentativa de seniori a bifat doua prezente.