Cavani, OUT de la PSG! Nu mai joaca nici in Champions League! Anunt de ultima ora

Un campion al Frantei nu va reveni in august la PSG pentru a juca meciurile ramase de disputat din Liga Campionilor.

Contractul lui Edinson Cavani cu parizienii se incheie pe 30 iunie, iar pentru ca el sa joace in Champions League ar fi fost nevoie de semnarea unei noi intelegeri. Potrivit publicatiei Marca, uruguayanul nu este de acord cu asta si a decis sa nu incheie sezonul european cu PSG.

Aceasta decizie a fost luata ca urmare a dorintei lui de a se concentra pe viitorul sau si de a avea timp pentru a-si alege urmatoarea destinatie.

Fotbalistul in varsta de 33 de ani este acum acasa, in Uruguay, dar va reveni in Franta pentru a-si lua ramas bun de la colegii de echipa.

In cele 7 sezoane petrecute de Cavani la PSG, el a bifat 301 meciuri, cucerind 22 de trofee si inscriind 200 de goluri. AStfel, uruguayanul poreclit "El Matador" este cel mai bun marcator din istoria clubului de pe Parc des Princes.