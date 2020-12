Tot mai aproape de SACUL cu milioane! "Petrescu e la un pas sa vina!" Echipa care-l transforma in SEIC

Dan Petrescu e liber de contract dupa despartirea de CFR Cluj.

Nu va sta, insa, prea mult pe-acasa! Al Nasr din Arabia Saudita e tot mai convinsa ca el trebuie sa fie urmatorul antrenor al echipei! Rivala din Riad a lui Al Hilal a pierdut si ieri in campionat, 1-2 acasa cu Al Ahli, si e penultima in clasament, cu doar 4 puncte castigate in 8 etape. In campionat, Al Nassr are doar o victorie de la startul campaniei, 2-0 cu Al Quadisiya pe 7 noiembrie.

In loc sa se lupte pentru titlu, Nassr tremura pe ultimele locuri. E la egalitate cu ultima echipa a ligii, Damak!

Postul local de radio UFM anunta ca "Petrescu e tot mai aproape" de Al Nassr, vicecampioana sezonului trecut.

Petrescu ar urma sa aiba un salariu de peste 1,5 milioane de euro la Riad. Misiunea sa va fi s-o readuca pe Nassr in top. Sezonul viitor, Super Dan s-ar putea lupta la titlu chiar cu Razvan Lucescu, in cazul in care acesta continua cu Al Hilal.