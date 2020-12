Petrescu e pe lista seicilor MILIARDARI! Cum ar putea ajunge sa ia MILIOANE in casa banilor si cu cine se lupta pentru post

Conform presei din Emiratele Arabe Unite, Super Dan se afla pe lista posibililor inloutori ai lui Jose Luis Pinto. Numit in vara, Pinto a fost dat afara la sfarsitul lui noiembrie din cauza rezultatelor sub asteptari.

Favorit sa-l inlocuiasca e Mahdi Ali, care a mai fost selectioner din 2012 pana in 2017. Pe lista seicilor miliardari mai sunt Hector Cuper, Robert Prosinecki, Marcel Keizer, dar si Dan Petrescu. Prima optiune a arabilor a fost chiar antrenorul fostei adversare a lui Petrescu din preliminariile Champions League, Dinamo Zagreb. Zoran Mamic a refuzat insa propunerea pentru a continua in Croatia.

Petrescu se afla in Dubai alaturi de familia sa. Sotia antrenorului si fiica celor doi sunt stabilite in Emiratele Arabe Unite din perioada in care Petrescu antrena acolo, la Al Nasr.



Emirati Mahdi Ali who managed the UAE national team from 2012 to 2017, is among the names being considered to replace Jorge Luis Pinto

Other names speculated are Hector Cuper, Robert Prosinecki, Dan Petrescu and Marcel Keizer.#UAE #football @uaefa_ae @AGLeague_EN