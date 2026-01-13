NEWS ALERT Timo Werner s-a înțeles cu noua sa echipă și semnează!

Timo Werner s-a &icirc;nțeles cu noua sa echipă și semnează! Fotbal extern
SPORT.RO
Timo Werner (29 de ani) va pleca din Europa, după ce nu a mai prins minute nici la RB Leipzig, echipa la care a făcut senzație ca jucător.

Revenit în vară la Leipzig după ce i-a expirat împrumutul la Tottenham, Werner a evoluat în trei partide în acest sezon, astfel că și-a căutat o nouă echipă, la care să prindă mai multe minute. 

Timo Werner are o nouă echipă

Atacantul german va semna cu San Jose Earthquakes, în Major League Soccer, campionatul Statelor Unite ale Americii, anunță jurnalistul Fabrizio Romano, care spune că mutarea e ca și făcută.

În cursul zilei de marți, cele două părți au ajuns la un acord, astfel că Werner va ajunge la noua sa echipă în următoarele zile, sub forma unui transfer definitiv.

Produs de TSV Steinhaldenfeld (2000-2002) și VfB Stuttgart (2002-2013), Timo Werner a evoluat pentru VfB Stuttgart la nivel de seniori, dar și la RB Leipzig sau Chelsea, înainte să ajungă la Tottenham.

Cele mai multe apariții le-a bifat la Leipzig, 215, unde a înscris 113 goluri și a oferit 47 de assist-uri, în peste 15.500 de minute petrecute la echipa din primul eșalon al Germaniei.

