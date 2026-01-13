Revenit în vară la Leipzig după ce i-a expirat împrumutul la Tottenham, Werner a evoluat în trei partide în acest sezon, astfel că și-a căutat o nouă echipă, la care să prindă mai multe minute.



Timo Werner are o nouă echipă



Atacantul german va semna cu San Jose Earthquakes, în Major League Soccer, campionatul Statelor Unite ale Americii, anunță jurnalistul Fabrizio Romano, care spune că mutarea e ca și făcută.



În cursul zilei de marți, cele două părți au ajuns la un acord, astfel că Werner va ajunge la noua sa echipă în următoarele zile, sub forma unui transfer definitiv.

