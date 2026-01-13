Portarul român a fost integralist în victoria obținută de Celta Vigo pe terenul Sevillei, scor 1-0, și a încheiat partida fără gol primit.



Unicul gol al meciului a fost marcat târziu, în minutul 88, de Marcos Alonso, care a transformat o lovitură de la 11 metri și a adus trei puncte extrem de importante pentru formația din Vigo.



Ionuț Radu a primit nota 7,1



Ionuț Radu a avut o prestație sigură și a contribuit decisiv la succesul oaspeților. Internaționalul român a intervenit de două ori pe parcursul jocului, cea mai importantă paradă venind chiar în prelungiri, când a blocat șutul lui Adnan Januzaj și a păstrat avantajul pe tabelă.



Pentru evoluția sa, Radu a primit nota 7,1 din partea celor de la Flashscore. Este al cincilea meci din acest sezon în care portarul român reușește să nu primească gol în tricoul Celtei.



De partea cealaltă, Sevilla traversează un moment extrem de dificil. Andaluzii au ajuns la patru înfrângeri consecutive în toate competițiile și nu au reușit să marcheze niciun gol în acest interval.



Celta Vigo se află la al patrulea meci fără eșec, cu patru victorii și un egal în ultimele partide. Grație acestui succes, echipa a urcat până pe locul 7 în clasament, la egalitate de puncte cu Betis, ocupanta poziției a șasea.

