În acest sezon, atacantul german a bifat doar două apariții în Bundesliga, astfel că acum se vorbește despre un transfer. Și nu oriunde, ci în Major League Soccer.



Timo Werner, dorit în SUA!



San Jose Earthquakes sunt cei care încearcă să-l transfere pe fostul câștigător de Champions League. Momentan, lucrurile nu sunt decise, dar negocierile dintre cele două părți au început, scrie jurnalistul Florian Plettenberg.



Rămâne de văzut dacă lui Werner îi va surâde un transfer în MLS. Ar fi prima experiență din cariera sa în afara Europei, având în vedere că a jucat, până acum, doar în Germania și Anglia.



Produs de TSV Steinhaldenfeld (2000-2002) și VfB Stuttgart (2002-2013), Timo Werner a evoluat pentru VfB Stuttgart la nivel de seniori, dar și la RB Leipzig sau Chelsea, înainte să ajungă la Tottenham.



Cele mai multe apariții le-a bifat la Leipzig, 215, unde a înscris 113 goluri și a oferit 47 de assist-uri, în peste 15.500 de minute petrecute la echipa din primul eșalon al Germaniei.

