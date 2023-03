Fostul internațional de juniori american de origine română Roberto Hațegan, în vârstă de 21 de ani, s-a transferat de la Unirea Bascov, club din Liga 3, la San Jose Earthquakes din MLS, campionatul profesionist nord-american, acolo unde va juca pentru echipa a doua din MLS Next Pro.

Copil minune al soccer-ului american, Hațegan debuta la 16 ani la profesioniști pentru Sacramento Republic, după care se transfera în Germania, la FC Nurnberg.

La naționala Under 16 a SUA, românul născut în Chicago a jucat titular inclusiv într-o victorie cu Brazilia lui Rodrygo (Real Madrid), scor 2-1, iar la ultima convocare pentru o selecționată americană, la Under 18, a marcat o dublă în 2-1 cu Emiratele Arabe Unite.

Mijlocașul central ofensiv a ajuns în România după experiența nereușită de la Nurnberg și a semnat inițial cu divizionara secundă Poli Timișoara, apoi a devenit golgheterul celor de la Unirea Bascov din Liga 3.

NEWS: Earthquakes II Announces Roster for 2023 MLS NEXT Pro Season

The club has signed seven players to @MLSNEXTPRO professional contracts with @EarthquakesII and seven returning amateur players from @QuakesAcademy. The roster will also feature young first team players.