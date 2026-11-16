Tenerife i-au adus un omagiu lui Jesus de Miguel: spaniolii, la primul meci după tragedia care a zguduit lumea fotbalului

Tenerife i-au adus un omagiu lui Jesus de Miguel
Înaintea meciului din divizia a doua, jucătorii de la Tenerife şi Ceuta au purtat tricouri pe care scria "Siempre en nuestro recuerdo" (Întotdeauna în memoria noastră). S-au adunat la mijlocul terenului pentru un moment de reculegere. Toate tricourile aveau pe spate numele lui De Miguel şi numărul 9.
După încălzire, căpitanul echipei Tenerife, Enric Gallego, a aşezat tricoul lui De Miguel pe teren, iar coechipierii săi s-au adunat în jurul acestuia.
Meciul a fost întrerupt în minutul 9, moment care a marcat numărul de pe tricoul lui De Miguel. Jucătorii, antrenorii şi suporterii au aplaudat.
Gil părea copleşit de emoţie când a primit tricoul lui De Miguel după ce a marcat în minutul 40. Neal Viereck a pecetluit victoria cu 2-0 a echipei Tenerife asupra Ceutei, prima victorie în campionat din septembrie.
Un mural care îl înfăţişa pe De Miguel fusese pictat în faţa Porţii 9 a Stadionului Heliodoro Rodríguez López din Tenerife, unde suporterii lăsaseră flori, eşarfe şi lumânări după moartea sa.
De Miguel a decedat pe 3 noiembrie. El alerga după o minge înaltă la mijlocul terenului când a fost lovit în piept de portarul Andorrei, Jesús Owono, care ieşise mult în afara careului său spre finalul meciului din 2 noiembrie, disputat la Tenerife. De Miguel, în vârstă de 30 de ani, a suferit un stop cardiac în urma coliziunii.
Vineri, Owono a fost suspendat pentru 12 meciuri după ce a primit un cartonaş roşu în urma coliziunii de pe teren cu De Miguel. Comisia disciplinară a Federaţiei Spaniole de Fotbal a declarat că Owono a folosit "forţă excesivă" în timpul coliziunii.
Owono a emis o declaraţie prin intermediul clubului său, în care şi-a exprimat remuşcările şi şi-a prezentat condoleanţele familiei lui De Miguel.
Poliţia spaniolă a deschis o anchetă privind un posibil omor din culpă. Conform legislaţiei spaniole, decesele survenite din cauze nenaturale, inclusiv accidentele, fac obiectul unei anchete judiciare, deşi procurorii au declarat că este puţin probabil să se iniţieze o procedură penală.
Antrenorul echipei din Andorra, Carles Manso, a declarat joi că va fi la latitudinea lui Owono să decidă când se va simţi pregătit să joace din nou, scrie News.ro.