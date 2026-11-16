Tenerife i-au adus un omagiu lui Jesus de Miguel: spaniolii, la primul meci după tragedia care a zguduit lumea fotbalului

Tenerife i-au adus un omagiu lui Jesus de Miguel

Înaintea meciului din divizia a doua, jucătorii de la Tenerife şi Ceuta au purtat tricouri pe care scria "Siempre en nuestro recuerdo" (Întotdeauna în memoria noastră). S-au adunat la mijlocul terenului pentru un moment de reculegere. Toate tricourile aveau pe spate numele lui De Miguel şi numărul 9.

După încălzire, căpitanul echipei Tenerife, Enric Gallego, a aşezat tricoul lui De Miguel pe teren, iar coechipierii săi s-au adunat în jurul acestuia.

Meciul a fost întrerupt în minutul 9, moment care a marcat numărul de pe tricoul lui De Miguel. Jucătorii, antrenorii şi suporterii au aplaudat.

Gil părea copleşit de emoţie când a primit tricoul lui De Miguel după ce a marcat în minutul 40. Neal Viereck a pecetluit victoria cu 2-0 a echipei Tenerife asupra Ceutei, prima victorie în campionat din septembrie.

Un mural care îl înfăţişa pe De Miguel fusese pictat în faţa Porţii 9 a Stadionului Heliodoro Rodríguez López din Tenerife, unde suporterii lăsaseră flori, eşarfe şi lumânări după moartea sa.