Tenerife i-au adus un omagiu lui Jesus de Miguel: spaniolii, la primul meci după tragedia care a zguduit lumea fotbalului

Tenerife i-au adus un omagiu lui Jesus de Miguel: spaniolii, la primul meci după tragedia care a zguduit lumea fotbalului Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Clubul spaniol de fotbal Tenerife i-a adus, duminică, un omagiu lui Jesús de Miguel în primul său meci de după moartea şocantă a atacantului, mijlocaşul Nacho Gil ridicând tricoul lui De Miguel după ce a marcat primul gol al echipei sale, cu puţin înainte de pauză.

TAGS:
Jesús de MiguelTenerifedecesSpania
Din articol

Tenerife i-au adus un omagiu lui Jesus de Miguel

Înaintea meciului din divizia a doua, jucătorii de la Tenerife şi Ceuta au purtat tricouri pe care scria "Siempre en nuestro recuerdo" (Întotdeauna în memoria noastră). S-au adunat la mijlocul terenului pentru un moment de reculegere. Toate tricourile aveau pe spate numele lui De Miguel şi numărul 9.

După încălzire, căpitanul echipei Tenerife, Enric Gallego, a aşezat tricoul lui De Miguel pe teren, iar coechipierii săi s-au adunat în jurul acestuia.

Meciul a fost întrerupt în minutul 9, moment care a marcat numărul de pe tricoul lui De Miguel. Jucătorii, antrenorii şi suporterii au aplaudat.

Gil părea copleşit de emoţie când a primit tricoul lui De Miguel după ce a marcat în minutul 40. Neal Viereck a pecetluit victoria cu 2-0 a echipei Tenerife asupra Ceutei, prima victorie în campionat din septembrie.

Un mural care îl înfăţişa pe De Miguel fusese pictat în faţa Porţii 9 a Stadionului Heliodoro Rodríguez López din Tenerife, unde suporterii lăsaseră flori, eşarfe şi lumânări după moartea sa.

  • Jesus de miguel familie
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

De Miguel a decedat pe 3 noiembrie. El alerga după o minge înaltă la mijlocul terenului când a fost lovit în piept de portarul Andorrei, Jesús Owono, care ieşise mult în afara careului său spre finalul meciului din 2 noiembrie, disputat la Tenerife. De Miguel, în vârstă de 30 de ani, a suferit un stop cardiac în urma coliziunii.

Vineri, Owono a fost suspendat pentru 12 meciuri după ce a primit un cartonaş roşu în urma coliziunii de pe teren cu De Miguel. Comisia disciplinară a Federaţiei Spaniole de Fotbal a declarat că Owono a folosit "forţă excesivă" în timpul coliziunii.

Owono a emis o declaraţie prin intermediul clubului său, în care şi-a exprimat remuşcările şi şi-a prezentat condoleanţele familiei lui De Miguel.

Poliţia spaniolă a deschis o anchetă privind un posibil omor din culpă. Conform legislaţiei spaniole, decesele survenite din cauze nenaturale, inclusiv accidentele, fac obiectul unei anchete judiciare, deşi procurorii au declarat că este puţin probabil să se iniţieze o procedură penală.

Antrenorul echipei din Andorra, Carles Manso, a declarat joi că va fi la latitudinea lui Owono să decidă când se va simţi pregătit să joace din nou, scrie News.ro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Încă o alianță a SUA se destramă sub administrația Trump. Relația diplomatică pe care a mai ruinat-o liderul de la Casa Albă
Încă o alianță a SUA se destramă sub administrația Trump. Relația diplomatică pe care a mai ruinat-o liderul de la Casa Albă
ARTICOLE PE SUBIECT
Verdict în cazul portarului care l-a accidentat mortal pe Jesus de Miguel: „Pedeapsa maximă!“
Verdict în cazul portarului care l-a accidentat mortal pe Jesus de Miguel: „Pedeapsa maximă!“
Mobilizare după decesul lui Jesus de Miguel: donații record în Spania! Decizia luată de Jesus Owono
Mobilizare după decesul lui Jesus de Miguel: donații record în Spania! Decizia luată de Jesus Owono
Moartea lui Jesus De Miguel l-a pus pe gânduri pe Materazzi la 20 de ani de la conflictul cu Zidane
Moartea lui Jesus De Miguel l-a pus pe gânduri pe Materazzi la 20 de ani de la conflictul cu Zidane
Imagini emoționante! Moment de reculegere pentru Jesus de Miguel înainte de primul meci al Spaniei din Nations League. Ce au făcut jucătorii
Imagini emoționante! Moment de reculegere pentru Jesus de Miguel înainte de primul meci al Spaniei din Nations League. Ce au făcut jucătorii
Ce se întâmplă cu Jesus Owono la o săptămână după moartea lui Jesus de Miguel
Ce se întâmplă cu Jesus Owono la o săptămână după moartea lui Jesus de Miguel
ULTIMELE STIRI
România, ce performanță! Corona Brașov, Dunărea Brăila și SCM Râmnicu Vâlcea vor juca în grupele European League
România, ce performanță! Corona Brașov, Dunărea Brăila și SCM Râmnicu Vâlcea vor juca în grupele European League
Florin Gardoș și Ion Alexandru sunt invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, de la 16:00, pe VOYO SPORT 1
Florin Gardoș și Ion Alexandru sunt invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, de la 16:00, pe VOYO SPORT 1
Jurgen Klopp s-a săturat și îl vrea OUT: ”Nu ne-am fi gândit că poate fi mai rău”
Jurgen Klopp s-a săturat și îl vrea OUT: ”Nu ne-am fi gândit că poate fi mai rău”
Nota lui Risto Radunovic (FCSB) în meciul care a consfințit promovarea naționalei din Muntenegru în Liga Națiunilor
Nota lui Risto Radunovic (FCSB) în meciul care a consfințit promovarea naționalei din Muntenegru în Liga Națiunilor
Opt jucători, OUT! Ce noroc pentru Gică Hagi înainte de Bosnia - România
Opt jucători, OUT! Ce noroc pentru Gică Hagi înainte de Bosnia - România
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Dan Petrescu a numit tricolorul care a făcut diferența în România - Polonia: ”A schimbat tot meciul! Nu face fițe ca alții”

Dan Petrescu a numit tricolorul care a făcut diferența în România - Polonia: ”A schimbat tot meciul! Nu face fițe ca alții”

Al-Hamlawi pleacă! Clubul care își trimite directorul sportiv la Craiova, ca să încheie afacerea anului în România

Al-Hamlawi pleacă! Clubul care își trimite directorul sportiv la Craiova, ca să încheie afacerea anului în România

Nicholas Pintilii a luat numărul 6 la FCSB. Ce a spus Reghecampf, după ce l-a adus la prima echipă

Nicholas Pintilii a luat numărul 6 la FCSB. Ce a spus Reghecampf, după ce l-a adus la prima echipă

Erling Haaland și-a decis viitorul: ”Am făcut o alegere”

Erling Haaland și-a decis viitorul: ”Am făcut o alegere”

Spectacol în Chindia Târgoviște – FCSB! S-a marcat GOL după GOL în amicalul de lux de la Dâmbovița

Spectacol în Chindia Târgoviște – FCSB! S-a marcat GOL după GOL în amicalul de lux de la Dâmbovița

Reacția presei din Ungaria după debutul lui Marius Corbu în naționala României: „A devenit cert”

Reacția presei din Ungaria după debutul lui Marius Corbu în naționala României: „A devenit cert”


Recomandarile redactiei
Dumitru Dragomir aruncă bomba! Pe cine aduce Gigi Becali la FCSB: ”O să vedeți”
Dumitru Dragomir aruncă bomba! Pe cine aduce Gigi Becali la FCSB: ”O să vedeți”
Nota lui Risto Radunovic (FCSB) în meciul care a consfințit promovarea naționalei din Muntenegru în Liga Națiunilor
Nota lui Risto Radunovic (FCSB) în meciul care a consfințit promovarea naționalei din Muntenegru în Liga Națiunilor
Jurgen Klopp s-a săturat și îl vrea OUT: ”Nu ne-am fi gândit că poate fi mai rău”
Jurgen Klopp s-a săturat și îl vrea OUT: ”Nu ne-am fi gândit că poate fi mai rău”
Opt jucători, OUT! Ce noroc pentru Gică Hagi înainte de Bosnia - România
Opt jucători, OUT! Ce noroc pentru Gică Hagi înainte de Bosnia - România
România, ce performanță! Corona Brașov, Dunărea Brăila și SCM Râmnicu Vâlcea vor juca în grupele European League
România, ce performanță! Corona Brașov, Dunărea Brăila și SCM Râmnicu Vâlcea vor juca în grupele European League
Alte subiecte de interes
Despre asta este fotbalul! Ce a decis Tenerife la câteva zile după moartea tragică a lui Jesus de Miguel
Despre asta este fotbalul! Ce a decis Tenerife la câteva zile după moartea tragică a lui Jesus de Miguel
Portarul care i-a provocat moartea lui Jesus de Miguel vrea să se lase de fotbal: ”Nu știe cum să facă față!”
Portarul care i-a provocat moartea lui Jesus de Miguel vrea să se lase de fotbal: ”Nu știe cum să facă față!”
Bogdan Stelea, îngrozit de decesul lui Jesus de Miguel: „S-ar putea să îl condamne pe portar”
Bogdan Stelea, îngrozit de decesul lui Jesus de Miguel: „S-ar putea să îl condamne pe portar”
Real Madrid, omagiu în amintirea lui Jesus de Miguel! Gestul făcut de Mourinho & Co
Real Madrid, omagiu în amintirea lui Jesus de Miguel! Gestul făcut de Mourinho & Co
Andreas Brehme, fotbalistul cu atingere divină! A fost talisman pe teren, iar la înmormântarea lui Beckenbauer a emoționant
Andreas Brehme, fotbalistul cu atingere divină! A fost talisman pe teren, iar la înmormântarea lui Beckenbauer a emoționant
A murit Kelvin Kiptum, deținătorul recordului mondial la maraton! Sportivul-fenomen avea doar 24 de ani
A murit Kelvin Kiptum, deținătorul recordului mondial la maraton! Sportivul-fenomen avea doar 24 de ani
CITESTE SI
Ce a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

stirileprotvCe a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

Avril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

stirileprotvAvril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

Un român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

stirileprotvUn român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

O femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

stirileprotvO femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!