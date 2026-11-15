După patru înfrângeri la rând, selecționata lui Gheorghe Hagi s-a impus cu 2-1 în fața Poloniei în etapa #5 în Grupa 4 a urnei valorice ”B” din Nations League, pe Arena Națională, în fața a peste 45.000 de spectatori.

Alexandru Cicâldău (minutul 68) și Dennis Man (minutul 72) au punctat pentru tricolori, în timp ce Marcel Regula a făcut-o pentru reprezentativa condusă de Jan Urban (minutul 82)

Dan Petrescu a numit tricolorul care a făcut diferența în România - Polonia: ”A schimbat tot meciul! Nu face fițe ca alții”

Dan Petrescu, ultima dată antrenor la CFR Cluj în urmă cu mai bine de un an, a urmărit confruntarea României, care și-a luat revanșa în fața Poloniei după ce în turul Grupei 4 a fost înfrântă la Varșovia cu 6-0 de Polonia.

Tehnicianul a evidențiat că se bucură pentru prima victorie bifată de Hagi într-un meci oficial de la revenirea pe banca tehnică a naționalei. Mai mult, Petrescu l-a remarcat și pe Daniel Bîrligea, care a schimbat firul narativ al meciului odată cu intrarea sa în actul secund.

”În primul rând, sunt foarte fericit pentru națională, pentru Hagi și pentru ce am arătat. M-a bucurat că stadionul a fost plin, sincer nu mă așteptam. Spun asta pentru că rezultatele din ultima perioadă nu au fost cele mai bune. Jucătorii aveau nevoie de susținere la acest meci și cred că fanii au o contribuție foarte mare la această victorie. De asemenea, Gică Hagi avea și el nevoie de acest succes pentru încredere, după criticile primite.

Avea nevoie de asta ca să dea moral tuturor. Mi-a plăcut atitudinea băieților din primul minut, chiar dacă Polonia a început mai bine. Intrarea lui Bîrligea a schimbat tot meciul, părerea mea. Mi-a plăcut atitudinea lui, ținând cont că a fost rezervă, a venit de pe bancă. Chiar dacă joacă în Italia nu a făcut fițe, cum mai fac unii. A schimbat aproape de unul singur rezultatul. La ambele goluri a contribuit decisiv.

Pe Bîrligea l-a ajutat și faptul că a ajuns în Italia, un campionat unde, dacă nu ești serios, nu ai cum să reziști. O victorie importantă, toți jucătorii merită felicitați. Am avut atitudine, asta s-a schimbat față de data trecută. Și publicul a însemnat foarte mult. Și cu Bosnia, dacă aveam fanii în spate, nu pierdeam acel meci. Urmează meciul cu Bosnia și trebuie să înțelegem cât de dificil este acel duel. Sunt periculoși, dar trebuie să câștigăm. Asta le spuneam și eu jucătorilor la echipele unde am lucrat, victoriile aduc victorii mereu”, a spus Petrescu, potrivit Digi Sport.