Real Madrid, omagiu în amintirea lui Jesus de Miguel! Gestul făcut de Mourinho & Co

Fotbalul spaniol a primit o veste tragică în dimineața zilei de marți, 11 noiembrie. Atacantul Jesus de Miguel s-a stins din viață, după ce în partida dintre Tenerife și Andorra, din etapa a 12-a din LaLiga 2, a fost accidentat de către portarul echipei oaspete.

Real Madrid, prima reacție după tragedia lui Jesus de Miguel

După ce a intrat în stop cardiac pe terenul de fotbal, atacantul s-a stins o zi mai târziu, pe patul de spital. În ciuda eforturilor efectuate de medici, Jesus de Miguel nu a mai putut fi salvat.

La scurt timp după ce decesul a fost anunțat, Real Madrid a ieșit cu un comunicat oficial. Șefii formației din Madrid regretă profund tragedia și au expus că sunt alături de familia îndoliată.

„Real Madrid C. F., președintele și Consiliul său de Administrație regretă profund decesul lui Jesús de Miguel, jucătorul celor de la C. D. Tenerife.

Real Madrid dorește să își exprime condoleanțele și afecțiunea față de familia sa, colegii săi, clubul său și toți cei dragi.

Jesús de Miguel s-a stins din viață la vârsta de 30 de ani. Odihnească-se în pace”, s-a arătat în comunicatul oferit de Real Madrid.