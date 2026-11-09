Ce se întâmplă cu Jesus Owono la o săptămână după moartea lui Jesus de Miguel

Într-un duel pentru minge, la ultima fază a meciului Tenerife - FC Andorra, portarul Jesus Owono a ridicat piciorul și l-a lovit în zona pieptului pe Jesus de Miguel. În urma impactului, fotbalistul de la Tenerife a suferit un stop cardiac. Medicii prezenți la stadion au reușit să îl resusciteze, însă s-a stins din viață câteva ore mai târziu.

La o săptămână după tragicul incident, s-a aflat care este situația lui Jesus Owono. Potrivit Ouest France, portarul celor de la FC Andorra s-a mutat alături de familia sa și așteaptă suspendarea pe care o va primi din partea La Liga. De altfel, Owono așteaptă să vadă și ce decizie vor lua autoritățile spaniole în legătură cu moartea lui Jesus de Miguel. Goalkeeper-ul poate fi pus sub acuzare pentru ucidere din culpă.

”Așteptăm decizia celor de la La Liga. Ar fi trebuit să fie anunțată săptămâna trecută, însă, având în vedere situația, cei care trebuie să ia hotărârea își acordă mai mult timp”, a spus o sursă apropiată clubului FC Andorra.

FC Andorra ar fi trebuit să joace în weekend împotriva celor de la Mallorca, însă meciul a fost amânat. Pe 14 noiembrie, Andorra are programată o partidă cu Almeria. Evident, echipa se va prezenta fără Jesus Owono: ”Nimănui nu îi stă gândul la fotbal. Jesus traversează o perioadă grea. Este înconjurat de familie și prieteni”.