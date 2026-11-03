Bogdan Stelea, îngrozit de decesul lui Jesus de Miguel: „S-ar putea să îl condamne pe portar”

Bogdan Stelea este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți portari români din istorie. Trecut pe la Salamanca și Mallorca, „Arnold” a vorbit despre decesul lui Jesus de Miguel.
Bogdan Stelea, îngrozit de decesul lui Jesus de Miguel
Fotbalul spaniol a primit o veste tragică în dimineața zilei de marți, 11 noiembrie. Atacantul Jesus de Miguel s-a stins din viață, după ce în partida dintre Tenerife și Andorra, din etapa a 12-a din LaLiga 2, a fost accidentat de către portarul echipei oaspete.
După ce a intrat în stop cardiac pe terenul de fotbal, atacantul s-a stins o zi mai târziu, pe patul de spital. În ciuda eforturilor efectuate de medici, Jesus de Miguel nu a mai putut fi salvat.
Bogdan Stelea s-a arătat îngrozit de tragedia care a lovit fotbalul iberic. Fostul mare internațional susține că portarul advers, Jesus Owono, nu a avut nicio intenție în a-l lovi pe Jesus de Miguel.
În ciuda acestui fapt, Jesus Owono va fi investigat penal și poate ajunge chiar și la o condamnare. Bogdan Stelea e de părere că decesul lui Jesus de Miguel s-a produs din ghinion, astfel de situații întâmplându-se des pe terenul de fotbal.
„Nu știam că a murit. Știam doar de acel stop cardiorespirator. Îmi pare rău. Dumnezeu să-l ierte! De fiecare dată când te duci așa, chiar dacă ai intensitate, nu te duci cu gândul de a face rău. Te duci cu ideea să ajungi la minge. Ca portar, când ieși așa în afara careului, ieși într-o situație forțată. Și vrei să ajungi la minge cât mai bine. Nu a avut în minte vreo secundă că va ajunge să-l lovească foarte tare. Sigur nu a vrut să lovească.
Portarii ajung în asemenea poziție forțat. Și se duc să lovească mingea sau să facă fault. Dar nu așa dur. Nu s-a gândit vreo secundă să-l lovească atât de rău. Se pot face faulturi, dar nu așa grave. E prima dată când văd așa ceva.
El s-a dus pe minge. Dar se întâmplă să existe contacte când sunt astfel de baloane, între portar și atacant. Mai ales că amândoi vin și au senzația că vor ajunge la minge și vin cu intensitate. Dar e puțin probabil să se ajungă să fie atât de grav. Ăsta e pur ghinion.
Când se întâmplă astfel de lovituri, cu intensitate, în zona capului sau a abdomenului, se poate ajunge să fie grav. Oricum, sportul devine din ce în ce mai dur. Calitatea fizică a jucătorilor crește de la zi la zi, intensitatea e mare. Ritmul e foarte ridicat, totul se face într-o viteză foarte mare. Și pot apărea astfel de lucruri.
Îmi pare tare rău de acest băiat care s-a dus, dar nici portarul nu va fi foarte bine după ce s-a întâmplat. Sigur, nu se compară situațiile. Sigur va fi investigat penal și s-ar putea să-l condamne. Dacă vor considera că e intensitatea prea mare, poate fi condamnat”, a declarat Bogdan Stelea, potrivit GSP.