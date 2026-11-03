Bogdan Stelea, îngrozit de decesul lui Jesus de Miguel: „S-ar putea să îl condamne pe portar”

Bogdan Stelea este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți portari români din istorie. Trecut pe la Salamanca și Mallorca, „Arnold” a vorbit despre decesul lui Jesus de Miguel.

Bogdan Stelea, îngrozit de decesul lui Jesus de Miguel

Fotbalul spaniol a primit o veste tragică în dimineața zilei de marți, 11 noiembrie. Atacantul Jesus de Miguel s-a stins din viață, după ce în partida dintre Tenerife și Andorra, din etapa a 12-a din LaLiga 2, a fost accidentat de către portarul echipei oaspete.

După ce a intrat în stop cardiac pe terenul de fotbal, atacantul s-a stins o zi mai târziu, pe patul de spital. În ciuda eforturilor efectuate de medici, Jesus de Miguel nu a mai putut fi salvat.

Bogdan Stelea s-a arătat îngrozit de tragedia care a lovit fotbalul iberic. Fostul mare internațional susține că portarul advers, Jesus Owono, nu a avut nicio intenție în a-l lovi pe Jesus de Miguel.

În ciuda acestui fapt, Jesus Owono va fi investigat penal și poate ajunge chiar și la o condamnare. Bogdan Stelea e de părere că decesul lui Jesus de Miguel s-a produs din ghinion, astfel de situații întâmplându-se des pe terenul de fotbal.