VIDEO Moartea lui Jesus De Miguel l-a pus pe gânduri pe Materazzi la 20 de ani de la conflictul cu Zidane

Moartea lui Jesus De Miguel l-a pus pe gânduri pe Materazzi la 20 de ani de la conflictul cu Zidane Fotbal extern
SPORT.RO
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Marco Materazzi a rememorat, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport, momentul din finala Cupei Mondiale din 2006 în care Zinedine Zidane l-a lovit cu capul în piept.

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„Astăzi aș spune ceea ce ar fi trebuit să spun în acea seară, acum 20 de ani, sau a doua zi: «Am greșit, dar am fost provocat. Judecați singuri ce s-a întâmplat. Îmi cer scuze». El ar fi părut un adevărat domn, în timp ce Materazzi ar fi părut «idiotul obișnuit», cel care l-a provocat în felul său. Ar fi ieșit mai bine din această situație, dar fiecare vede lucrurile diferit. Cazul s-ar fi încheiat cu siguranță acolo. 

Acest lucru ar fi putut fi evitat, pentru că nu am fost nici primul și nici ultimul care a ținut un adversar pentru a-l împiedica să marcheze. Ba chiar, dacă aș fi antrenor și aș avea un fundaș care, cu inteligență, îl împiedică pe adversarul din fața lui să sară, i-aș strânge mâna”, a spus Marco Materazzi, potrivit Gazzetta dello Sport.

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Cazul care l-a pus pe gânduri pe Marco Materazzi

Fostul internațional italian a precizat că nu crede că Zidane simte vreo remușcare vizavi de acel moment, având în vedere cariera sa de antrenor, și că subiectul este readus în discuție doar datorită meciului dintre Italia și Franța.

Materazzi atrage însă asupra faptului că gestul lui Zidane ar fi putut avea consecințe mult mai grave și amintește de cazul tragic al lui Jesus de Miguel, atacantul echipei Tenerife, care a decedat recent pe teren după o ciocnire violentă cu portarul formației Andorra, Jesús Owono.

„Nu chiar atât de mult. Moartea lui Jesus De Miguel m-a făcut să-i mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi s-a întâmplat nimic. În cazul acelui portar se vorbește despre ucidere din culpă, din cauza unui incident în timpul jocului. Dar dacă mi s-ar fi întâmplat mie asta?”, a transmis fostul apărător al Italiei.

În privința unei împăcări oficiale, pe care Zinedine Zidane continuă să o refuze, Materazzi a menționat că nu a fost niciodată deranjat de atitudinea francezului, amintind de temperamentul fostului mijlocaș: „Nu am avut niciodată o problemă cu asta. Poate că modul în care s-a retras din fotbal a fost prea dramatic pentru ca el să mai dea înapoi. Deși «dramatic» nu este cuvântul potrivit: nu a fost prima mea provocare, dar nici lovitura lui cu capul nu a fost prima. Și acest lucru a fost menționat foarte rar”.

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