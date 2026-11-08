Despre asta este fotbalul! Ce a decis Tenerife la câteva zile după moartea tragică a lui Jesus de Miguel

La câteva zile după moartea tragică a atacantului său Jesús de Miguel, care a murit la 30 de ani în urma unei ciocniri cu portarul echipei Andorra, Jesús Owono, clubul Tenerife şi-a luat un angajament ferm: să o sprijine financiar pe fiica sa Carla în vârstă de un an până la vârsta de 18 ani.

O decizie dezvăluită sâmbătă aceasta de jurnaliştii Guillermo Rai şi Nnamdi Onyeagwara în The Athletic. "Vrem să fim alături de ea cel puţin până când va ajunge la vârsta adultă", a declarat Antonio Manuel Porro Granados, directorul general al echipei Tenerife.

Condusă de acţionarul majoritar Rayco García, această iniţiativă depăşeşte cu mult obligaţiile legale ale clubului. "Vom oferi cel mai mare sprijin posibil la toate nivelurile", a asigurat directorul executiv. Această promisiune face parte dintr-un val mult mai amplu de solidaritate.

Fostul atacant al clubului, Fran Sol, a lansat o campanie de strângere de fonduri care a strâns deja peste 100.000 de euro. Printre donatori se numără internaţionalii spanioli Álvaro Morata şi Álex Baena.

Potrivit The Athletic, familia lui Jesús de Miguel ar urma să primească, de asemenea, aproximativ 360.000 de euro drept compensaţie de bază.

Jucătorul în vârstă de 30 de ani a fost lovit luni la o fază a jocului de portarul clubului din Andorra, Jesús Owono. Jucătorii aflaţi în apropiere au chemat imediat echipele de urgenţă, iar Jesús de Miguel a fost transportat de urgenţă la spitalul din Tenerife, unde a fost iniţial internat într-o "stare stabilă, deşi gravă".

Victimă a unui stop cardiorespirator, acesta nu a supravieţuit şocului, în ciuda celor câteva ore petrecute la terapie intensivă, unde starea sa "s-a agravat din punct de vedere neurologic", potrivit clubului său. El a fost înmormântat joi, scrie News.ro.