Opt jucători, OUT! Ce noroc pentru Gică Hagi înainte de Bosnia - România

Opt jucători, OUT! Ce noroc pentru Gică Hagi înainte de Bosnia - România Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gică Hagi a primit o veste excelentă înainte de partida cu Bosnia.

TAGS:
RomaniaGica HagiEchipa NationalabosniaNations League
Din articol

România va avea testul final din grupa de Nations League, după ce „tricolorii” au obținut prima victorie, sâmbătă, în fața Poloniei, scor 2-1.

Partida Bosnia - România, din runda șase a Grupei 4, din Liga B de Nations League, va avea loc marți, 17 noiembrie, de la ora 21:45 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Selecționerul Bosniei, dilemă înaintea meciului cu România: opt jucători, OUT 

Bosnia are locul doi asigurat în Grupa 4 înaintea partidei cu România de acasă, astfel că bosniacii s-au calificat în play-off de promovare/rămânere în Liga A din Nations League.

Sergej Barbarez are însă o problemă înaintea partidei cu „tricolorii”. Opt jucătorii ai naționalei lui riscă să fie suspendați dacă vor primi cartonaș galben în meciul cu România, iar meciul cu echipa lui Gică Hagi nu are miză pentru bosniaci.

  • Romania polonia liga natiunilor 14112026 marius corbu 7
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Conform informațiilor privind statutul disciplinar al jucătorilor echipei naționale, nu mai puțin de opt Dragoni intră în ultimul meci al fazei grupelor cu câte un cartonaș galben.

Este vorba despre Kerim Alajbegović, Sead Kolasinac, Amar Memić, Zinedin Smajlović, Ivan Šunjić, Ermin Mahmić, Ermedin Demirović și Armin Gigović”, informează presa din Bosnia înaintea partidei cu România.

Rămâne de văzut ce va decide selecționerul Bosniei, dar e greu de crezut că va risca suspendarea jucătorilor săi de bază pentru în meciul de baraj din Nations League.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Încă o alianță a SUA se destramă sub administrația Trump. Relația diplomatică pe care a mai ruinat-o liderul de la Casa Albă
Încă o alianță a SUA se destramă sub administrația Trump. Relația diplomatică pe care a mai ruinat-o liderul de la Casa Albă
ARTICOLE PE SUBIECT
Ianis Hagi, apărat după valul de critici! Greșeala lui Gică Hagi din România - Polonia: „Nu îl văd”
Ianis Hagi, apărat după valul de critici! Greșeala lui Gică Hagi din România - Polonia: „Nu îl văd”
Florin Prunea l-a remarcat imediat! Fotbalistul din naționala lui Gică Hagi care a sclipit cu Polonia: „A demonstrat”
Florin Prunea l-a remarcat imediat! Fotbalistul din naționala lui Gică Hagi care a sclipit cu Polonia: „A demonstrat”
De ce nu pleacă Gică Hagi de la națională: ”Nimeni nu vrea să facă asta”
De ce nu pleacă Gică Hagi de la națională: ”Nimeni nu vrea să facă asta”
"Ce notă îi dați lui Ianis azi?" + "V-ați gândit să plecați?" Cum a răspuns Gică Hagi după România - Polonia 2-1
"Ce notă îi dați lui Ianis azi?" + "V-ați gândit să plecați?" Cum a răspuns Gică Hagi după România - Polonia 2-1
Gică Hagi anunță o pierdere după România - Polonia 2-1: „El nu o să fie”
Gică Hagi anunță o pierdere după România - Polonia 2-1: „El nu o să fie”
ULTIMELE STIRI
România, ce performanță! Corona Brașov, Dunărea Brăila și SCM Râmnicu Vâlcea vor juca în grupele European League
România, ce performanță! Corona Brașov, Dunărea Brăila și SCM Râmnicu Vâlcea vor juca în grupele European League
Florin Gardoș și Ion Alexandru sunt invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, de la 16:00, pe VOYO SPORT 1
Florin Gardoș și Ion Alexandru sunt invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, de la 16:00, pe VOYO SPORT 1
Tenerife i-au adus un omagiu lui Jesus de Miguel: spaniolii, la primul meci după tragedia care a zguduit lumea fotbalului
Tenerife i-au adus un omagiu lui Jesus de Miguel: spaniolii, la primul meci după tragedia care a zguduit lumea fotbalului
Jurgen Klopp s-a săturat și îl vrea OUT: ”Nu ne-am fi gândit că poate fi mai rău”
Jurgen Klopp s-a săturat și îl vrea OUT: ”Nu ne-am fi gândit că poate fi mai rău”
Nota lui Risto Radunovic (FCSB) în meciul care a consfințit promovarea naționalei din Muntenegru în Liga Națiunilor
Nota lui Risto Radunovic (FCSB) în meciul care a consfințit promovarea naționalei din Muntenegru în Liga Națiunilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Dan Petrescu a numit tricolorul care a făcut diferența în România - Polonia: ”A schimbat tot meciul! Nu face fițe ca alții”

Dan Petrescu a numit tricolorul care a făcut diferența în România - Polonia: ”A schimbat tot meciul! Nu face fițe ca alții”

Al-Hamlawi pleacă! Clubul care își trimite directorul sportiv la Craiova, ca să încheie afacerea anului în România

Al-Hamlawi pleacă! Clubul care își trimite directorul sportiv la Craiova, ca să încheie afacerea anului în România

Nicholas Pintilii a luat numărul 6 la FCSB. Ce a spus Reghecampf, după ce l-a adus la prima echipă

Nicholas Pintilii a luat numărul 6 la FCSB. Ce a spus Reghecampf, după ce l-a adus la prima echipă

Erling Haaland și-a decis viitorul: ”Am făcut o alegere”

Erling Haaland și-a decis viitorul: ”Am făcut o alegere”

Spectacol în Chindia Târgoviște – FCSB! S-a marcat GOL după GOL în amicalul de lux de la Dâmbovița

Spectacol în Chindia Târgoviște – FCSB! S-a marcat GOL după GOL în amicalul de lux de la Dâmbovița

Reacția presei din Ungaria după debutul lui Marius Corbu în naționala României: „A devenit cert”

Reacția presei din Ungaria după debutul lui Marius Corbu în naționala României: „A devenit cert”


Recomandarile redactiei
Dumitru Dragomir aruncă bomba! Pe cine aduce Gigi Becali la FCSB: ”O să vedeți”
Dumitru Dragomir aruncă bomba! Pe cine aduce Gigi Becali la FCSB: ”O să vedeți”
Nota lui Risto Radunovic (FCSB) în meciul care a consfințit promovarea naționalei din Muntenegru în Liga Națiunilor
Nota lui Risto Radunovic (FCSB) în meciul care a consfințit promovarea naționalei din Muntenegru în Liga Națiunilor
Jurgen Klopp s-a săturat și îl vrea OUT: ”Nu ne-am fi gândit că poate fi mai rău”
Jurgen Klopp s-a săturat și îl vrea OUT: ”Nu ne-am fi gândit că poate fi mai rău”
România, ce performanță! Corona Brașov, Dunărea Brăila și SCM Râmnicu Vâlcea vor juca în grupele European League
România, ce performanță! Corona Brașov, Dunărea Brăila și SCM Râmnicu Vâlcea vor juca în grupele European League
Florin Gardoș și Ion Alexandru sunt invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, de la 16:00, pe VOYO SPORT 1
Florin Gardoș și Ion Alexandru sunt invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, de la 16:00, pe VOYO SPORT 1
Alte subiecte de interes
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
CITESTE SI
Ce a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

stirileprotvCe a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

Avril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

stirileprotvAvril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

Un român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

stirileprotvUn român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

O femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

stirileprotvO femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!