Opt jucători, OUT! Ce noroc pentru Gică Hagi înainte de Bosnia - România

România va avea testul final din grupa de Nations League, după ce „tricolorii” au obținut prima victorie, sâmbătă, în fața Poloniei, scor 2-1.

Partida Bosnia - România, din runda șase a Grupei 4, din Liga B de Nations League, va avea loc marți, 17 noiembrie, de la ora 21:45 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Selecționerul Bosniei, dilemă înaintea meciului cu România: opt jucători, OUT

Bosnia are locul doi asigurat în Grupa 4 înaintea partidei cu România de acasă, astfel că bosniacii s-au calificat în play-off de promovare/rămânere în Liga A din Nations League.

Sergej Barbarez are însă o problemă înaintea partidei cu „tricolorii”. Opt jucătorii ai naționalei lui riscă să fie suspendați dacă vor primi cartonaș galben în meciul cu România, iar meciul cu echipa lui Gică Hagi nu are miză pentru bosniaci.