LIVE TEXT Chindia Târgoviște – FCSB, ACUM pe Sport.ro! Gazdele îl pun serios la încercare pe Matei Popa

Chindia Târgoviște – FCSB, ACUM pe Sport.ro! Gazdele îl pun serios la încercare pe Matei Popa Fotbal intern
SPORT.RO
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FCSB dispută un meci amical cu Chindia Târgoviște, duminică, de la ora 12:00, pe stadionul „Eugen Popescu”. Partida poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

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Din articol

Laurențiu Reghecamp frofită de pauza internațională pentru a testa mai mulți jucători. FCSB are numeroase absențe, atât din cauza convocărilor la echipele naționale, cât și a problemelor medicale.

Chindia Târgoviște – FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro

PAUZĂ

Minutul 22: Sekou Camara a tras puternic spre poartă și l-a pus în dificultate pe Matei Popa. Tânărul goalkeeper a respins mingea în față, dar Cristi Neguț a reluat-o din prima și a trecut la mustață pe lângă poartă.

Minutul 19: Aymen Boutoutaou își încearcă norocul de la 25 de metri, însă execuția n-a prins cadrul porții.

Minutul 13: Prima mare ocazie din meci le revine a gazdelor. Dawa pierde mingea, balonul ajunge la Kevin Grobry, care trimite peste poartă.

Start de meci!

Tehnicianul a mizat pe mai multe nume care au primit mai puține minute în acest sezon. Aymen Boutoutaou este titular, în timp ce Nicolas Pintilii, fiul lui Mihai Pintilii, se află pe banca de rezerve.

Echipele de start arată astfel:

Chindia: Isvoranu – Costin, Dylan, Issah, Briceag – Popadiuc, Asamoah, Grobry – P. Bogdan, Camara, Neguț. Rezerve: Nicolas, Bilali, Gherman, Roșu, Brumă, Mihai, B. Vlad, Samuel Asamoah,V. Dumitrache, Tamași, Vladu, Estacio. Antrenor: Leo Grozavu

FCSB: M. Popa – Crețu, Dawa, Duarte, M. Popescu – O. Arad, Muhar – Miculescu, Boutoutaou, Toma – Avram. Rezerve: Udrea, Negru, Pintilii, Vasile, Gnahore, Constantin, Politic, Batubinsika, Căluș, Anghel, L. Stancu, Șerban, Tașcu, D. Popa.

Antrenor: Laurențiu Reghecampf

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