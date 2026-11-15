Laurențiu Reghecamp frofită de pauza internațională pentru a testa mai mulți jucători. FCSB are numeroase absențe, atât din cauza convocărilor la echipele naționale, cât și a problemelor medicale.

Chindia Târgoviște – FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro

PAUZĂ

Minutul 22: Sekou Camara a tras puternic spre poartă și l-a pus în dificultate pe Matei Popa. Tânărul goalkeeper a respins mingea în față, dar Cristi Neguț a reluat-o din prima și a trecut la mustață pe lângă poartă.

Minutul 19: Aymen Boutoutaou își încearcă norocul de la 25 de metri, însă execuția n-a prins cadrul porții.

Minutul 13: Prima mare ocazie din meci le revine a gazdelor. Dawa pierde mingea, balonul ajunge la Kevin Grobry, care trimite peste poartă.

Start de meci!