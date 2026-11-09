Ulterior, jucătorii și membrii staffului tehnic au format un cerc în jurul centrului terenului și au păstrat câteva momente de reculegere în memoria fotbalistului. VEZI VIDEO MAI JOS

Momentul a avut loc înaintea primului antrenament al ibericilor pentru următoarea partidă din Nations League. Selecționerul Luis de la Fuente, portarul Unai Simon și Ferran Torres au mers la mijlocul terenului pentru a depune o coroană de flori și un tricou al naționalei. Pe acesta din urmă era scris mesajul „Siempre en nuestro recuerdo” („Mereu în amintirea noastră”).

🙏🏻🇪🇸 La Selección española homenajeó a Jesús de Miguel durante su primer entrenamiento de cara al próximo partido por la Nations League. https://t.co/nRakbJPXfK

Jesus de Miguel a murit după un incident pe teren

Tragedia s-a produs în partida Tenerife - FC Andorra, din liga a doua a Spaniei. La ultima fază a meciului, portarul Jesus Owono l-a lovit pe Jesus de Miguel în zona pieptului, într-un duel pentru minge.

Fotbalistul a suferit un stop cardiac. Medicii aflați la stadion au reușit inițial să îl resusciteze, însă acesta a murit câteva ore mai târziu.

Echipa pregătită de Luis de la Fuente se pregătește pentru ultimele două partide din grupa C a Nations League. Spania va juca în deplasare cu Cehia, pe 12 noiembrie, de la ora 21:45, iar trei zile mai târziu va disputa ultimul meci, cu Anglia, pe teren propriu.