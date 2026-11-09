VIDEO Imagini emoționante! Moment de reculegere pentru Jesus de Miguel înainte de primul meci al Spaniei din Nations League. Ce au făcut jucătorii

Imagini emoționante! Moment de reculegere pentru Jesus de Miguel înainte de primul meci al Spaniei din Nations League. Ce au făcut jucătorii Nations League
SPORT.RO
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Naționala Spaniei i-a adus un omagiu lui Jesus de Miguel, la o săptămână după moartea tragică a fotbalistului de la Tenerife. 

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SpaniaNations LeagueJesús de Miguel
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Momentul a avut loc înaintea primului antrenament al ibericilor pentru următoarea partidă din Nations League. Selecționerul Luis de la Fuente, portarul Unai Simon și Ferran Torres au mers la mijlocul terenului pentru a depune o coroană de flori și un tricou al naționalei. Pe acesta din urmă era scris mesajul „Siempre en nuestro recuerdo” („Mereu în amintirea noastră”).

Ulterior, jucătorii și membrii staffului tehnic au format un cerc în jurul centrului terenului și au păstrat câteva momente de reculegere în memoria fotbalistului. VEZI VIDEO MAI JOS

Jesus de Miguel a murit după un incident pe teren

Tragedia s-a produs în partida Tenerife - FC Andorra, din liga a doua a Spaniei. La ultima fază a meciului, portarul Jesus Owono l-a lovit pe Jesus de Miguel în zona pieptului, într-un duel pentru minge.

Fotbalistul a suferit un stop cardiac. Medicii aflați la stadion au reușit inițial să îl resusciteze, însă acesta a murit câteva ore mai târziu.

Echipa pregătită de Luis de la Fuente se pregătește pentru ultimele două partide din grupa C a Nations League. Spania va juca în deplasare cu Cehia, pe 12 noiembrie, de la ora 21:45, iar trei zile mai târziu va disputa ultimul meci, cu Anglia, pe teren propriu.

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