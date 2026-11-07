Portarul care i-a provocat moartea lui Jesus de Miguel vrea să se lase de fotbal: ”Nu știe cum să facă față!”

A fost vorba evident despre un accident. În încercarea de a opri o fază periculoasă pe final de meci, Owono a avut o ieșire imprudentă din poartă și l-a lovit cu piciorul în zona pieptului pe De Miguel, care s-a prăbușit pe gazon. Atacantul a suferit un stop cardiac. A fost resuscitat pe teren, dar s-a stins câteva ore mai târziu la spital.

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O anchetă este în desfășurare în aceste momente și rămâne de văzut dacă Owono va fi tras la răspundere din punct de vedere legal. Cert este, însă, că goalkeeper-ul trece prin clipe de coșmar.

Moartea adversarului său l-a afectat crunt. Portarul a început terapia cu un psiholog, iar clubul încearcă să al ajute arătându-i imagini cu sportivi care au trecut prin traume similare. Așa cum declara chiar el în comunicatul publicat de FC Andorra, Owono traversează ”cele mai dificile momente” din viața sa, iar Ana Maye, o apropiată a fotbalistului și coordonatorul echipei naționale a Guineei Ecuatoriale, a dezvăluit că portarul vrea să renunțe la fotbal.

”Indiferent cât încercăm să-i vorbim, este profund îndurerat. Este foarte afectat, mai ales când se gândește la fiul de un an și jumătate al lui Jesús Miguel și la soția rămasă văduvă. Nu știe cum să gestioneze toată această situație.

Fratele lui Jesús este numit criminal. Este huiduit de colegii săi de echipă și chiar unii părinți îl jignesc. Este foarte greu. Și sora lui, care studiază la Universitatea din Valencia, suferă din cauza celor întâmplate. Nu merită să treacă prin toate acestea.

Crede foarte mult în Biblie. Mi-aș dori să poată înțelege că nu trebuie să poarte această vină... Nimeni nu intră pe teren gândindu-se că va provoca moartea unui alt jucător.

Și ei sunt în doliu, chiar dacă suferă într-un mod diferit. Familia celui decedat a pierdut o persoană foarte dragă, iar această pierdere apasă greu. Vor trebui să trăiască cu ceea ce s-a întâmplat tot restul vieții. Dar și viața familiei lui Jesús s-a schimbat pentru totdeauna și nu merită să fie distrusă în acest fel”, a spus Ana Maye, potrivit Mundo Deportivo.