Mobilizare după decesul lui Jesus de Miguel: donații record în Spania! Decizia luată de Jesus Owono

Mobilizare după decesul lui Jesus de Miguel: donații record în Spania! Decizia luată de Jesus Owono Fotbal extern
SPORT.RO
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Jesus de Miguel s-a stins din viață în partida dintre Tenerife și Andorra.

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Fotbalul spaniol a primit o veste tragică în dimineața zilei de marți, 2 noiembrie. Atacantul Jesus de Miguel s-a stins din viață, după ce în partida dintre Tenerife și Andorra, din etapa a 12-a din LaLiga 2, a fost accidentat de către portarul echipei oaspete.

Mobilizare după decesul lui Jesus de Miguel: donații record în Spania

La nouă zile după moartea tragică a atacantului echipei Tenerife, Jesus de Miguel, în timpul unui meci din liga a doua spaniolă, familia sa şi-a exprimat joi emoţia faţă de valul de solidaritate generat de lansarea unei campanii de strângere de fonduri care a depăşit deja pragul de 210.000 de euro, relatează RMC Sport.

Într-un comunicat publicat de AFE, sindicatul fotbaliştilor spanioli, familia jucătorului a mulţumit „din toată inima” tuturor celor care au contribuit la o strângere de fonduri iniţiată de un fost coechipier al lui De Miguel, Fran Sol, care a ajuns la peste 213.000 de euro.

„Am fost profund emoţionaţi de numărul de persoane care s-au mobilizat în jurul acestei iniţiative. Mulţumiri speciale lui Fran Sol pentru că a lansat această campanie de donaţii şi tuturor celor care au participat la această iniţiativă sau ne-au trimis mesaje de susţinere”, scriu apropiaţii atacantului spaniol, decedat marţea trecută în urma unui impact violent cu portarul Andorrei, Jesus Owono.

„Vă mulţumim că sunteţi alături de noi, pentru solidaritatea şi sprijinul vostru în această perioadă”, adaugă ei.

Această campanie este încă accesibilă pe site-ul de donaţii online gofundme.com.

Decizia luată de Jesus Owono

La câteva zile după moartea lui Jesus De Miguel, pe care l-a lovit violent în timpul unui meci, Jesus Owono şi-a exprimat dorinţa de a vorbi cu familia decedatului, potrivit Marca

Internaţionalul din Guineea Ecuatorială (25 de ani) a cerut clubului său să organizeze o discuţie, fie prin e-mail, fie prin telefon, fie deplasându-se direct la Toledo, unde locuiesc rudele lui Jesus De Miguel.

Jesus Owono dorea deja să ia legătura cu familia lui Jesus De Miguel a doua zi după decesul acestuia şi chiar se gândise să participe la înmormântare. Însă clubul său i-a recomandat să nu o facă, pentru a lăsa să treacă ceva mai mult timp şi pentru a „respecta doliul familiei”, potrivit publicaţiei Marca.

Deocamdată, Jesus Owono rămâne copleşit de durere la domiciliul său, unde familia îi stă alături. El primeşte vizite aproape zilnice din partea coechipierilor săi, dar şi din partea lui Gerard Piqué, proprietarul FC Andorra. Psihologii şi medicii clubului îi sunt, de asemenea, alături.

Deşi mass-media spaniolă a evocat în ultimele zile posibilitatea retragerii sale, Jesus Owono nu a luat încă o decizie cu privire la viitorul său. „Este încă prea devreme pentru a trage concluzii şi aşteptăm în continuare să vedem ce sancţiune ar putea primi. El trebuie să facă ceea ce consideră că este bine şi ceea ce crede că poate face”, a declarat antrenorul său de la FC Andorra, Carles Manso. „Îi vom lăsa spaţiul necesar pentru ca el să se simtă pe deplin liber să decidă dacă doreşte să se întoarcă, şi când, sau dacă nu doreşte să se întoarcă. El va decide atunci când va considera că este momentul potrivit”.

news.ro

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