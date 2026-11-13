Mobilizare după decesul lui Jesus de Miguel: donații record în Spania! Decizia luată de Jesus Owono

Fotbalul spaniol a primit o veste tragică în dimineața zilei de marți, 2 noiembrie. Atacantul Jesus de Miguel s-a stins din viață, după ce în partida dintre Tenerife și Andorra, din etapa a 12-a din LaLiga 2, a fost accidentat de către portarul echipei oaspete.

Mobilizare după decesul lui Jesus de Miguel: donații record în Spania

La nouă zile după moartea tragică a atacantului echipei Tenerife, Jesus de Miguel, în timpul unui meci din liga a doua spaniolă, familia sa şi-a exprimat joi emoţia faţă de valul de solidaritate generat de lansarea unei campanii de strângere de fonduri care a depăşit deja pragul de 210.000 de euro, relatează RMC Sport.

Într-un comunicat publicat de AFE, sindicatul fotbaliştilor spanioli, familia jucătorului a mulţumit „din toată inima” tuturor celor care au contribuit la o strângere de fonduri iniţiată de un fost coechipier al lui De Miguel, Fran Sol, care a ajuns la peste 213.000 de euro.

„Am fost profund emoţionaţi de numărul de persoane care s-au mobilizat în jurul acestei iniţiative. Mulţumiri speciale lui Fran Sol pentru că a lansat această campanie de donaţii şi tuturor celor care au participat la această iniţiativă sau ne-au trimis mesaje de susţinere”, scriu apropiaţii atacantului spaniol, decedat marţea trecută în urma unui impact violent cu portarul Andorrei, Jesus Owono.

„Vă mulţumim că sunteţi alături de noi, pentru solidaritatea şi sprijinul vostru în această perioadă”, adaugă ei.

Această campanie este încă accesibilă pe site-ul de donaţii online gofundme.com.