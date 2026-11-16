Muntenegru, care era sigură de revenirea în Liga B din UEFA Nations League, a dispus de Cipru cu 4-1, în deplasare.

Cipru - Muntenegru 1-4, cu Radunovic integralist la oaspeți și Tzionis (UTA) intrat pe final la gazde

Milutin Osmajic (5), Milan Vukotic (58) şi Nikola Krstovic (67 și 83) au marcat pentru oaspeţi, în timp ce golul ciprioţilor a fost reuşit de Ioannis Pittas (52 - din penalty).

Risto Radunovic (FCSB) a jucat tot meciul pentru Muntenegru pe postul de fundaș stânga, iar portarul Igor Nikic (FC Argeş) a fost rezervă, în timp ce Marinos Tzionis (UTA Arad) a jucat la gazde din minutul 78.

Krstovic de nota 10

Pentru prestația sa, Radunovic a primit însă o notă destul de mică - 6.7 de la Sofascore (mult sub media 7.6 a echipei) și 6.6 de la Flashscore (față de media 7.2 a echipei).

Krstovic a primit în schimb 10 de la Sofascore!

În aceeași grupă, mijlocaşul Narek Grigoryan (Farul Constanța) a fost titular și a jucat 78 de minute pentru Armenia în meciul cu Letonia, scor 0-0.

Clasamentul final al Grupei C2 din Liga C

1 Muntenegru 6 5 1 0 13-6 16

2 Cipru 6 2 2 2 7-8 8

3 Armenia 6 1 3 2 5-6 6

4 Letonia 6 0 2 4 3-8 2