Mutarea a fost oficializată joi, 22 ianuarie, iar românul va evolua în prima ligă din Arabia Saudită pentru restul acestui sezon. Transferul este unul temporar, fără a afecta locurile din lista jucătorilor U22 ai clubului american, Sali având contract cu FC Dallas până la finalul anului 2027.



Revenire în Golf



Pentru fotbalistul în vârstă de 19 ani, aceasta nu este o experiență inedită. El a mai îmbrăcat tricoul celor de la Al-Riyadh începând cu ianuarie 2025, perioadă în care a bifat opt apariții în campionat, reușind să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă.



În Statele Unite, Sali a avut evoluții oscilante între prima și a doua echipă. Deși pentru formația mare a celor de la FC Dallas a prins un singur meci în play-off-ul MLS și a debutat în Leagues Cup, el a fost un om de bază pentru echipa secundă. Alături de North Texas SC, românul a avut un sezon 2024 solid, cu 25 de meciuri jucate, 8 goluri marcate și 6 pase decisive, contribuind la câștigarea trofeului MLS NEXT Pro.



Cotat în prezent la 1 milion de euro, Enes Sali a ajuns în America la începutul lui 2024, după ce a părăsit-o pe Farul Constanța, club pentru care a strâns 56 de meciuri și 4 goluri.

