La cum arată clasamentul campionatului saudit, în acest moment, riscăm să avem doi români retrogradați, la capătul acestui sezon! Vorbim despre Marius Șumudică (Al-Okhdood) și Enes Sali (Al-Riyadh).

Când mai sunt opt etape de jucat, echipele lor sunt pe locurile care duc în liga a doua, 17, respectiv 16. Iar dacă în privința lui Șumudică, doar un miracol ar mai aduce salvarea de la retrogradare, în schimb, Enes Sali poate fi ceva mai optimist. Pentru că Al-Riyadh e la doar trei puncte de poziția a 15-a, prima care asigură rămânerea în Saudi Pro League.

Enes Sali, contribuție decisivă la un gol foarte important

În ultima etapă a campionatului saudit, echipa lui Șumudică și-a continuat căderea liberă: 0-2 cu Al-Shabab Riad, în deplasare. În schimb, Al-Riyadh a obținut un rezultat uriaș pe teren propriu: 3-1 cu campioana Al-Ittihad Jeddah! Iar contribuția lui Enes Sali, la acest succes crucial, a fost evidentă.

Introdus pe teren, în minutul 46, când formația din Jeddah avea 1-0 după golul lui En Nesyri (4), Enes Sali a pus umărul la remontada reușită de gazde. După reușita semnată de Antunes (48), fotbalistul român a declanșat faza la capătul căreia portughezul Toze a punctat pentru 2-1 (80). Faza reușită de Enes Sali, electrizantă, l-a încântat pe comentatorul arab, după cum se poate vedea aici.

Al-Riyadh - Al-Ittihad s-a încheiat cu scorul de 3-1, după ce Sylla (90+4) a punctat și el pentru gazde.

De când s-a întors la Al-Riyadh, sub forma de împrumut de la FC Dallas – a mai fost aici și în 2025 – Enes Sali a contabilizat opt meciuri și o pasă de gol pentru formația din Saudi Pro League.