La scurt timp după partidă, presa din Argentina a dezvăluit că reacția căpitanului „Pumelor” nu a avut legătură cu fotbalul, ci cu starea de sănătate a tatălui său, Jorge Messi.

Tatăl lui Lionel Messi, internat în spital! Familia a rupt tăcerea

La o zi distanță, familia Messi a publicat un comunicat prin care a confirmat că Jorge Messi traversează o problemă medicală și se află sub supraveghere de specialitate.

„Familia Messi informează că Jorge traversează o problemă de sănătate.

În acest moment, se află sub monitorizare medicală, fiind în recuperare și evoluând favorabil în condiția pe care o prezintă.

Ca răspuns la versiunile, zvonurile și speculațiile care au circulat în ultimele ore, familia își exprimă profunda nemulțumire față de lipsa de sensibilitate, respect și scrupule cu care unele persoane au tratat o situație strict privată și de familie.

De asemenea, familia dorește să clarifice faptul că doar membrii cei mai apropiați ai familiei dețin informații reale și exacte despre starea lui Jorge. Prin urmare, orice versiune, declarație sau informație care nu provine direct de la familie și de pe canalele sale oficiale nu trebuie considerată valabilă sau adevărată.

În astfel de momente, solicităm responsabilitate, prudență și umanitate.

Sănătatea unei persoane și liniștea celor din jurul său nu ar trebui să devină obiect de speculații sau de interes media iresponsabil.

Mulțumim sincer pentru manifestările de afecțiune, respect și îngrijorare primite și rugăm ca intimitatea, confidențialitatea și viața privată a lui Jorge și a întregii familii să fie respectate pe tot parcursul acestui proces.

Orice actualizări relevante vor fi comunicate în timp util de către familie, prin canalele oficiale.

Vă mulțumim pentru înțelegere”, a transmis familia Messi printr-un comunicat oficial.

Potrivit presei argentiniene, Jorge Messi, în vârstă de 68 de ani, a fost internat în luna ianuarie și a efectuat mai multe investigații cardiovasculare și neurologice.

Leo Messi: „Au fost câteva zile dificile”

După victoria cu Algeria, Lionel Messi a recunoscut că traversează o perioadă complicată pe plan personal.

„Nu, sincer, este ceva complet fără legătură cu sportul. Au fost câteva zile dificile, complicate”, a declarat căpitanul Argentinei.

Cele trei goluri marcate i-au adus primul hat-trick din carieră la Cupa Mondială și l-au ajutat să ajungă la 16 reușite la turneele finale.

Astfel, „La Pulga” a egalat recordul legendarului Miroslav Klose în clasamentul marcatorilor all-time ai competiție.