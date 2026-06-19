În timpul meciului, cel considerat de mulți drept cel mai mare jucător din istoria fotbalului a izbucnit în lacrimi.

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După meci, Messi a dezvăluit că momentul emoționant a apărut ca urmare a unor probleme personale prin care trece fotbalistul. Ulterior, presa din Argentina a scris că totul are de a face cu faptul că tatăl fotbalistului este grav bolnav.

La scurt timp după anunțul argentinienilor, prezentatoarea TV Florencia Pena a făcut un anunț cel puțin cutremurător. Vedeta TV a spus în direct că tatăl fotbalistului a murit.

S-a dovedit însă că a fost o știre falsă, pe care Pena a prezentat-o fără să se informeze mai întâi. Prezentatoarea ar fi primit informația în cască din partea producătorului emisiunii ”El Show del Verano”.

Conform L'Equipe, Florencia Pena a regretat foarte tare greșeala comisă și a decis să demisioneze de la postul TV. De altfel, prezentatoarea și-a cerut iertare familiei Messi și a contactat-o pe mama fotbalistului, Celia Cuccittini, care se pare că i-a acceptat scuzele.