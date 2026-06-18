Alexandru Maxim schimbă echipa după șase ani și jumătate! O rivală din Turcia a intrat pe fir

Alexandru Maxim schimbă echipa după șase ani și jumătate! O rivală din Turcia a intrat pe fir Stranieri
SPORT.RO
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Alexandru Maxim se apropie de finalul aventurii sale la Gaziantep. 

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Alexandru MaximBursasporGaziantep
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Potrivit informațiilor apărute în presa turcă, Bursaspor îl dorește pe fostul internațional român și a început deja negocierile pentru transferul său.

Alexandru Maxim, dorit de nou-promovata Bursaspor

Bursaspor a revenit în Superliga Turciei și caută jucători cu experiență care să ajute echipa să evite lupta pentru retrogradare.

Jurnaliștii din Turcia susțin că oficialii clubului au făcut progrese importante în negocierile pentru Alexandru Maxim și așteaptă acum răspunsul final al fotbalistului român.

„Se așteaptă un răspuns din partea clubului lui Tijanic privind transferul 'decarului'. Conducerea alb-verzilor a făcut progrese semnificative în transferul lui Alexandru Maxim!”, a sris Bursaspor Insider.

Ajuns la Gaziantep în ianuarie 2020, inițial sub formă de împrumut de la Mainz, Maxim a devenit rapid unul dintre liderii echipei.

În cei șase ani și jumătate petrecuți la club, mijlocașul a adunat nu mai puțin de 227 de meciuri, 58 de goluri și 47 de pase decisive.

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