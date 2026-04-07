O variantă surprinzătoare a apărut pe lista posibililor selecționeri ai Italiei. Pep Guardiola ar putea ajunge pe banca tehnică a reprezentativei „azzurra”, după ce Gennaro Gattuso și-a dat demisia.

Decizia a venit după eșecul dramatic din barajul pentru Cupa Mondială, unde Italia a fost eliminată de Bosnia la loviturile de departajare. Astfel, „Squadra Azzurra” va rata Campionatul Mondial pentru a treia oară consecutiv.

Guardiola, pe lista federației italiene

Potrivit publicației La Gazzetta dello Sport, oficialii federației analizează mai multe variante pentru postul de selecționer, iar Pep Guardiola se află printre numele discutate.

Antrenorul spaniol are contract cu Manchester City până în vara anului 2027, însă eliminarea dureroasă din UEFA Champions League, 1-5 la general cu Real Madrid în optimi, a reaprins speculațiile despre viitorul său, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Tehnicianul catalan a recunoscut în trecut că își dorește să antreneze o echipă națională.

„Vreau să antrenez o echipă națională în viitor. Cupa Mondială, Campionatul European sau Copa America... Vreau să trăiesc acele emoții”, declara Guardiola într-un interviu pentru ESPN.

Pe lista federației italiene se mai află și alte nume importante, precum Simone Inzaghi și Roberto Mancini.

