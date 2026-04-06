Tehnicianul spaniol mai are contract cu „cetățenii” încă un sezon, iar eliminarea dureroasă din Liga Campionilor, 1-5 la general cu Real Madrid în optimile competiției, a reaprins speculațiile despre o posibilă despărțire.

Ca și plecat de la City, Pep Guardiola a spus unde ar vrea să antreneze

Guardiola a recunoscut că își dorește o schimbare importantă în carieră și a dezvăluit că visează să antreneze o echipă națională.

„Mi-aș dori să antrenez o echipă națională într-o zi”, a declarat tehnicianul spaniol, citat de jurnalistul Nicolo Schira.

Spaniolul a cucerit 19 trofee alături de City, inclusiv șase titluri în Premier League și trofeul UEFA Champions League din 2023, câștigat după finala cu Inter, scor 1-0.

Înainte de aventura din Anglia, Guardiola a avut rezultate impresionante și la Bayern Munchen. În trei sezoane pe banca bavarezilor, a condus echipa în 161 de meciuri, cu o medie de 2,41 puncte pe partidă și șapte trofee câștigate, printre care trei titluri în Bundesliga, două Cupe ale Germaniei, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor.

