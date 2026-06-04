Două echipe din Superliga se luptă pentru fostul fotbalist de la FCSB: „Există interes!”

Ajuns în iarnă la Boluspor din postura de jucător liber de contract, mijlocașul ofensiv nu a reușit să se impună.

Băluță a bifat doar opt apariții pentru formația din liga secundă turcă, fără să înscrie, dar cu o pasă decisivă în cont.

La finalul sezonului, cele două părți s-au despărțit, iar fotbalistul de 32 de ani a rămas liber de contract. Acum, fostul campion al României se află în atenția mai multor cluburi, inclusiv din Superliga.

CFR Cluj și Sepsi au intrat pe fir

Potrivit GSP, CFR Cluj și Sepsi sunt cele două formații care încearcă să obțină semnătura lui Alexandru Băluță.

Oficialii ardelenilor au confirmat interesul pentru fotbalist și au dezvăluit că au existat discuții și în trecut.

„Nu sunt primele discuții pe care le avem cu Alex. A mai existat o comunicare și în iarna trecută. Din anumite motive, acesta nu a ajuns la noi, dar vom vedea ce se va întâmpla în această perioadă de transferuri”, au transmis reprezentanții CFR Cluj.

„Există interes. Vom vedea cum se vor finaliza discuțiile. Nu avem un răspuns ferm în acest moment”, au transmis și oficialii covăsneni.

Alexandru Băluță a evoluat în România pentru Farul, Universitatea Craiova și FCSB, iar în străinătate a îmbrăcat tricoul celor de la Slavia Praga.