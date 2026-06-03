Victorie de 8 milioane de euro pentru Lautaro Martinez! Judecătorii i-au dat dreptate starului de la Inter

Lautaro Martinez are motive de bucurie și în afara gazonului, după ce a reușit eventul cu Inter Milano. Atacantul argentinian a obținut un succes important la Curtea de Apel, în litigiul cu cei de la NF Consulting.
Foștii reprezentanți ai fotbalistului au cerut în instanță o sumă de aproximativ 8 milioane de euro. Banii ar fi reprezentat pretenții dintr-un contract de mandat încheiat în 2018, la momentul transferului sud-americanului la Inter Milano.
Acord anulat de judecători
Magistrații au menținut decizia dictată inițial de Tribunalul din Milano în 2024, hotărând nulitatea înțelegerii. Apărarea jucătorului a demonstrat că acel contract nu a fost înregistrat respectând normele federației italiene (FIGC) și nu conținea cerințele esențiale prevăzute de regulament.
Potrivit motivării publicate pe 28 aprilie 2026, instanța a reafirmat rolul central al regulamentelor federale în relațiile dintre sportivi și impresari. Judecătorii au subliniat în documentul oficial că aceste cerințe „nu constituie simple formalități birocratice”, ele fiind garanții obligatorii pentru transparența și corectitudinea relațiilor din sport.
Această decizie închide disputa în favoarea căpitanului interist, singura cale de atac rămasă pentru agenți fiind recursul la Curtea de Casație.