Victorie de 8 milioane de euro pentru Lautaro Martinez! Judecătorii i-au dat dreptate starului de la Inter

Lautaro Martinez are motive de bucurie și în afara gazonului, după ce a reușit eventul cu Inter Milano. Atacantul argentinian a obținut un succes important la Curtea de Apel, în litigiul cu cei de la NF Consulting.

Foștii reprezentanți ai fotbalistului au cerut în instanță o sumă de aproximativ 8 milioane de euro. Banii ar fi reprezentat pretenții dintr-un contract de mandat încheiat în 2018, la momentul transferului sud-americanului la Inter Milano.