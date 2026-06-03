Al doilea amical al lunii iunie pentru naționala României este sâmbătă, de la 20:45, împotriva Țării Galilor. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Marți seară, România a remizat cu Georgia la Tbilisi, în debutul lui Gheorghe Hagi în al doilea mandat pe banca primei reprezentative. Partida de pe ”Mikheil Meshki Stadium” s-a încheiat 1-1.

Cât s-a terminat Țara Galilor - Ghana marți seară. Galezii vin sâmbătă la București

În timp ce România o înfrunta pe Georgia, Țara Galilor primea vizita reprezentativei Ghanei la Cardiff. Cele două naționale s-au confruntat pe ”Cardiff City Stadium”.

Galezii s-au văzut conduși în minutul 66, când Caleb Yirenkyi a deschis scorul. În minutele adiționale ale părții secunde, gazdele au restabilit egalitatea prin Lewis Koumas (90+3').

Țara Galilor a ratat și ea calificarea la CM 2026

Campionatul Mondial din 2026 are loc în perioada 11 iunie - 17 iulie în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Țara Galilor a ratat accederea la turneul final după ce a fost învinsă de Bosnia și Herțegovina în semifinalele barajului pe ruta Nations League.

Meciul dintre cele reprezentative două s-a încheiat 1-1 la finalul celor 120 de minute. La loviturile de departajare, bosniacii s-au impus cu 4-2.