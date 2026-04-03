OUT! Gennaro Gattuso și-a dat demisia eșecul cu Bosnia

Selecționerul Italiei, Gennaro Gattuso, a demisionat vineri, la trei zile după ce nu a reușit să califice Squadra Azzurra la Cupa Mondială 2026 și la o zi după anunțul plecării președintelui Federației Italiene de Fotbal (FIGC), Gabriele Gravina, informează AFP.

Gattuso a fost numit în iunie 2025 pentru a-l înlocui pe Luciano Spalletti, cu obiectivul de a califica echipa la prima sa Cupă Mondială din 2014, dar Italia a pierdut în finala play-off-urilor europene în fața Bosniei-Herțegovina (1-1 după prelungiri, 1-4 la lovituri de departajare).

Ca jucător, Gattuso a avut 73 de selecții pentru Italia, cu care a fost campion mondial în 2006. Ca selecționer, el a obținut șase victorii în opt meciuri, notează BBC.

După meciul cu Bosnia-Herțegovina, Gennaro Gattuso și-a cerut scuze pentru ratarea calificării la Cupa Mondială din această vară.

AGERPRES