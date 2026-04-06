Vladimir Screciu, cu vocea tremurândă despre Mircea Lucescu: „Tulburător! Acum câteva zile era lângă noi, ne antrena”

Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj, scor 2-0, în etapa a treia din play-off-ul SuperLiga României, însă la finalul partidei emoțiile au depășit cu mult bucuria victoriei.

Anzor a deschis scorul în minutul 56, cu un șut spectaculos de la distanță. Doar cinci minute mai târziu, Assad Al-Hamlawi a majorat avantajul, cu o lovitură de cap.

Vladimir Screciu: „Este ceva tulburător pentru noi”

La flash-interviu, Vladimir Screciu a vorbit cu emoție despre starea lui Mircea Lucescu, internat de urgență la spital. Fundașul Craiovei a recunoscut că vestea i-a afectat pe toți cei din echipă.

„Sincer, îmi este foarte greu să vorbesc. Acum câteva zile era lângă noi, ne antrena, iar acum auzim aceste vești. Mă doare foarte tare pentru că am fost acolo, prezent. Sper să aibă puterea să treacă peste. Ne rugăm pentru dânsul și sperăm să se facă bine. Este ceva tulburător pentru noi. Sper doar să își revină. Este un moment cumplit”, a declarat Screciu la finalul partidei.

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, este internat la Terapie Intensivă la Spitalul Universitar din București, unde se află în comă indusă. Fostul selecționer a suferit un infarct, iar medicii îi monitorizează constant starea de sănătate.

În prezent, specialiștii analizează toate variantele pentru stabilizarea sa, inclusiv posibilitatea utilizării procedurii ECMO, o tehnică medicală complexă folosită doar în situații extreme, după cum v-a explicat Sport.ro aici.

Meseria cu salarii ca în străinătate, dar cu deficit mare de angajați: „Ultimul a venit și a stat jumătate de zi”
Cristi Chivu, pus la colț în Italia: „O batjocură”
Anzor Mekvabishvili, gol fabulos în Universitatea Craiova - CFR Cluj!
OUT de la Rapid: și-a găsit echipă și semnează în vară: "El e alesul!"
Mircea Lucescu, în stare gravă la Spitalul Universitar București UPDATE
Schimbare în lupta la titlu din Italia, după Napoli - Milan! Chivu și Inter rămân cu un avans considerabil
Fotbalistul lăudat de Ilie Dumitrescu după Universitatea Craiova - CFR Cluj: „Unul dintre cei mai buni”
Photo finish pentru titlu! Supercomputer-ul s-a pronunțat: șansele la trofeu după Craiova - CFR 2-0
Ce a spus Filipe Coelho despre lupta la titlu după Craiova - CFR 2-0
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

A anunțat cine va antrena FCSB din vară: "Gigi îi dă 25.000 de euro pe lună"

Unde se transferă Ștefan Târnovanu? Variantă surpriză pentru portarul tras pe linie moartă de FCSB: ”’Bre, nea Gigi, asta e, atât am putut!’”

Jackpot pentru Dennis Man: suma câștigată în sezonul de titlu și concluzia trasă de olandezi

Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu

Schimbare în lupta la titlu din Italia, după Napoli - Milan! Chivu și Inter rămân cu un avans considerabil
Photo finish pentru titlu! Supercomputer-ul s-a pronunțat: șansele la trofeu după Craiova - CFR 2-0
Daniel Pancu, verdict după Universitatea Craiova - CFR Cluj 2-0: „E clar”. Mesaj înduioșător pentru Mircea Lucescu
Surpriză de proporții: Spalletti propune ca Italia să preia modelul din România după ratarea Mondialului
Mircea Lucescu, în stare gravă la Spitalul Universitar București UPDATE
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Situație teribilă pentru un titular de la națională! A fost tratat greșit pentru o accidentare și ar putea rata EURO 2024
Anunțul făcut de Mihai Rotaru: "Nu s-a recuperat. Pierdere mare pentru noi și națională!"
Orașul „frumos și ieftin” din România, recomandat de britanici. „E perfect pentru o vacanță”

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

