Vladimir Screciu, cu vocea tremurândă despre Mircea Lucescu: „Tulburător! Acum câteva zile era lângă noi, ne antrena”

Anzor a deschis scorul în minutul 56, cu un șut spectaculos de la distanță. Doar cinci minute mai târziu, Assad Al-Hamlawi a majorat avantajul, cu o lovitură de cap.

Vladimir Screciu: „Este ceva tulburător pentru noi”

La flash-interviu, Vladimir Screciu a vorbit cu emoție despre starea lui Mircea Lucescu, internat de urgență la spital. Fundașul Craiovei a recunoscut că vestea i-a afectat pe toți cei din echipă.

„Sincer, îmi este foarte greu să vorbesc. Acum câteva zile era lângă noi, ne antrena, iar acum auzim aceste vești. Mă doare foarte tare pentru că am fost acolo, prezent. Sper să aibă puterea să treacă peste. Ne rugăm pentru dânsul și sperăm să se facă bine. Este ceva tulburător pentru noi. Sper doar să își revină. Este un moment cumplit”, a declarat Screciu la finalul partidei.

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, este internat la Terapie Intensivă la Spitalul Universitar din București, unde se află în comă indusă. Fostul selecționer a suferit un infarct, iar medicii îi monitorizează constant starea de sănătate.

În prezent, specialiștii analizează toate variantele pentru stabilizarea sa, inclusiv posibilitatea utilizării procedurii ECMO, o tehnică medicală complexă folosită doar în situații extreme, după cum v-a explicat Sport.ro aici.