Universitatea Craiova a reușit să obțină o victorie extrem de importantă în lupta pentru titlu contra lui CFR Cluj. La finalul meciului, Daniel Pancu, antrenorul ardelenilor, a recunoscut superioritatea formației lui Filipe Coelho, dar și că șansele la trofeu s-au diminuat semnificativ.

Luptă în doi pentru titlu: Universitatea Craiova și U Cluj!

După trei etape, play-off-ul este condus de Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, ambele cu 36 de puncte, la 5 lungimi deasupra următoarei clasate Rapid.

U Cluj și Craiova se vor înfrunta peste exact o săptămână, luni, 13 aprilie, de la ora 21:30. Rezultatul partidei de pe Cluj Arena poate avea o însemnătate enormă în lupta pentru titlu.

După ultimele rezultate din play-off, statisticienii de la Football Meets Data anticipează o luptă crâncenă pentru titlu, însă doar între două formații. Universitatea Craiova este considerată favorită, cu 47,8% șanse de a ridica trofeul, urmată îndeaproape de U Cluj, cu 44,7%.

Celelalte patru formații primesc șanse infime pentru a produce surpriza în cele 7 etape rămase de disputat: CFR Cluj (3,5%), Rapid (3,5%), FC Argeș (0,3%) și Dinamo (0,1%).