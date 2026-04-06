Etapa a treia din play-off-ul Superligii s-a încheiat luni, cu meciul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, scor 2-0.

Universitatea Craiova a reușit să obțină o victorie extrem de importantă în lupta pentru titlu contra lui CFR Cluj. La finalul meciului, Daniel Pancu, antrenorul ardelenilor, a recunoscut superioritatea formației lui Filipe Coelho, dar și că șansele la trofeu s-au diminuat semnificativ.

Luptă în doi pentru titlu: Universitatea Craiova și U Cluj!

După trei etape, play-off-ul este condus de Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, ambele cu 36 de puncte, la 5 lungimi deasupra următoarei clasate Rapid

  • U Cluj și Craiova se vor înfrunta peste exact o săptămână, luni, 13 aprilie, de la ora 21:30. Rezultatul partidei de pe Cluj Arena poate avea o însemnătate enormă în lupta pentru titlu.

După ultimele rezultate din play-off, statisticienii de la Football Meets Data anticipează o luptă crâncenă pentru titlu, însă doar între două formații. Universitatea Craiova este considerată favorită, cu 47,8% șanse de a ridica trofeul, urmată îndeaproape de U Cluj, cu 44,7%.

Celelalte patru formații primesc șanse infime pentru a produce surpriza în cele 7 etape rămase de disputat: CFR Cluj (3,5%), Rapid (3,5%), FC Argeș (0,3%) și Dinamo (0,1%).

Programul lui U Cluj până la finalul sezonului

  • Etapa 4 play-off: Universitatea Craiova (acasă)
  • Etapa 5 play-off: Dinamo (deplasare)
  • Cupa României, semifinale: FC Argeș (deplasare)
  • Etapa 6 play-off: CFR Cluj (deplasare)
  • Etapa 7 play-off: FC Argeș (acasă)
  • Etapa 8 play-off: Rapid (acasă)
  • Posibilă finală a Cupei României: 13 mai (Sibiu)
  • Etapa 9 play-off: Universitatea Craiova (deplasare)
  • Etapa 10 play-off: Dinamo (acasă)

Programul Universității Craiova până la finalul sezonului

  • Etapa 4 play-off: U Cluj (deplasare)
  • Etapa 5 play-off: Rapid (acasă)
  • Cupa României, semifinale: Dinamo (deplasare)
  • Etapa 6 play-off: FC Argeș (deplasare)
  • Etapa 7 play-off: Dinamo (acasă)
  • Etapa 8 play-off: CFR Cluj (deplasare)
  • Posibilă finală a Cupei României: 13 mai (Sibiu)
  • Etapa 9 play-off: U Cluj (acasă)
  • Etapa 10 play-off: Rapid (deplasare)

