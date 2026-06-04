"Mai am un trofeu pe care doresc mult să-l câștig"

Angel Di Maria vrea neapărat să-și treacă în palmares și Copa Libertadores, după ce a câștigat Cupa Mondială, Jocurile Olimpice, Copa America, Champions League și multe alte trofee. "Cât mai joc? În iunie îmi expiră contractul și trebuie să-l reînnoiesc acum. Dacă totul merge bine, îl vom reînnoi în curând. Cred că pentru încă un an, vom semna an de an, atâta timp cât voi continua să mă simt bine.

Asta e important. Sunt fericit să vin la antrenamente, să petrec timp, să râd cu coechipierii mei. Îmi place asta. Mulți dintre cei care se retrag din echipa națională îți spun că le lipsește asta. Eu sunt fericit cu o minge, jucând. Nu-mi plac cantonamentele de dinaintea sezonului pentru că nu-mi place să alerg. Dacă vrei, putem alerga cu mingea. Sunt fericit jucând fotbal.

Mai am un trofeu pe care doresc mult să-l câștig. În zilele noastre, a juca în Copa Libertadores este ceva incredibil atât pentru mine, cât și pentru club. Singurul lucru pe care ni-l dorim este să o putem câștiga", a declarat Di Maria pentru ballondor.com. Rosario Central s-a calificat deja în optimile de finală ale Copa Libertadores, unde va înfrunta pe Corinthians, la jumătate la jumătatea lunii august, în dublă manșă.

Este unul dintre marii fotbaliști din istoria Argentinei

Angel Fabian Di Maria (38 de ani) este născut la Rosario și a evoluat pentru Rosario Central (2005-2007, 2025-prezent), Benfica (2007-2010, 2023-2025), Real Madrid (2010-2014), Manchester United (2014-2015), PSG (2015-2022) și Juventus (2022-2023). El a strâns 145 de selecții și 31 de goluri pentru naționala de seniori a Argentinei.

În palmaresul său se găsesc Primeira Liga (2009-2010), Taca da Liga (2008-2009, 2009-2010, 2024-2025), Supertaca Candido de Oliveira (2023), La Liga (2011-2012), Copa del Rey (2010-2011, 2013-2014), Supercopa de Espana (2012), Champions League (2013-2014 / + finală 2019-2020), UEFA Super Cup (2014), Ligue 1 (2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022), Coupe de France (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021), Coupe de la Ligue (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020), Trophee des Champions (2016, 2017, 2018, 2019, 2020), Primera Division (2025), FIFA U20 World Cup (2007), aurul la Jocurile Olimpice (2008), FIFA World Cup (2022), Copa America (2021, 2024) și Finalissima (2022).

A fost recompensat cu titlurile individuale Argentine Footballer of the Year (2014), FIFA FIFPro World11 (2014), FIFA World Cup Dream Team (2014), IFFHS CONMEBOL Team of the Decade (2011-2020), UEFA Team of the Year (2014), ESM Team of the Year (2015-2016, 2019-2020), UEFA Champions League Squad of the Season (2013-2014), UEFA Champions League top assist provider (2019-2020), UEFA Europa League top assist provider (2009-2010), Primeira Liga top assist provider (2009-2010), La Liga top assist provider (2013-2014) și Ligue 1 top assist provider (2015-2016, 2019-2020).

Foto - Getty Images