Bombazo la miezul nopții: "Îi aduc pe Haaland și Rodri la Real Madrid"

Enrique Riquelme, un om de afaceri din Alicante, susține că îi va transfera la Real Madrid pe mijlocașul Rodri și atacantul Erling Haaland, ambii de la Manchester City, în cazul în care va câștiga alegerile de duminică.

Enrique Riquelme susține că Haaland și Rodri vor semna cu Real Madrid dacă va câștiga alegerile

Aflat în campanie electorală, Riquelme s-a prezentat, miercuri seară, la o emisiune de la postul TV spaniol Antena 3. A arătat un tricou al lui Real Madrid cu numele lui Haaland pe spate și cifra 9.

"Haaland are o clauză de reziliere și vrea să vină la Real Madrid. Am semnat o garanție la notar prin care mă angajez să plătesc în totalitate cotizațiilor tuturor celor 100.000 membri ai lui Real Madrid, în sezonul viitor, în cazul în care nu voi face acest transfer", a spus Riquelme, citat de The Athletic.