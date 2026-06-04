Bombazo la miezul nopții: "Îi aduc pe Haaland și Rodri la Real Madrid"

Enrique Riquelme, un om de afaceri din Alicante, susține că îi va transfera la Real Madrid pe mijlocașul Rodri și atacantul Erling Haaland, ambii de la Manchester City, în cazul în care va câștiga alegerile de duminică.
Enrique Riquelme susține că Haaland și Rodri vor semna cu Real Madrid dacă va câștiga alegerile
Aflat în campanie electorală, Riquelme s-a prezentat, miercuri seară, la o emisiune de la postul TV spaniol Antena 3. A arătat un tricou al lui Real Madrid cu numele lui Haaland pe spate și cifra 9.
"Haaland are o clauză de reziliere și vrea să vină la Real Madrid. Am semnat o garanție la notar prin care mă angajez să plătesc în totalitate cotizațiilor tuturor celor 100.000 membri ai lui Real Madrid, în sezonul viitor, în cazul în care nu voi face acest transfer", a spus Riquelme, citat de The Athletic.
Tot Riquelme a susținut că și Rodri (29 de ani), mijlocașul spaniol de la Manchester City, Balon de Aur în 2024, ar urma să facă pasul la Real Madrid.
În ceea ce privește noul antrenor de la Real Madrid, Riquelme a spus: "Nu îmi place Mourinho pentru proiectul meu. Am un alt antrenor pregătit. Nu vă pot spune numele, dar o voi face vineri sau sâmbătă".
Florentino Perez contraatacă. Jose Mourinho, noul antrenor al lui Real Madrid
Tot miercuri seară, Florentino Perez, președintele în funcție, a contraatacat anunțând sosirea lui Jose Mourinho ca antrenor în cazul în care câștigă alegerile.
Florentino Perez a publicat, pe contul său de X, un videoclip de campanie în care apare Jose Mourinho în tricoul lui Real Madrid și spune un singur cuvânt: „Da”.
„În timp ce la televizor (n.r.- unii) vorbesc și vorbesc, și vorbesc...” este mesajul care apare în videoclip înainte ca Mourinho să spună „da”, urmat de îndemnul „Votați Florentino!” și sloganul „Multă istorie de făcut”.