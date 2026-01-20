Marius Șumudică a oferit un moment memorabil, acum câțiva ani, când a vorbit despre lipsa unui „baghet magic“ din arsenalul său, ca antrenor.

La ce i se întâmplă însă acum, la Al-Okhdood, românul chiar are nevoie de o „baghetă magică“, în tentativa de a reuși salvarea de la retrogradare. Pentru că lotul e „subțire“ rău! Dovadă și faptul că linia de clasament din Saudi Pro League include doar două victorii în 15 etape. Dintre cele două partide câștigate, una a fost sub comanda tehnicianului român. La trei zile distanță însă, a urmat dezastrul cu Al-Khaleej: 1-4 în deplasare!

Anunțul arabilor: Șumudică, fără vedeta Khaled Narey

Înfrângerea din weekend l-a dus pe Șumudică în pragul disperării. De aici, și apelul său public către conducere, cum că echipa are nevoie de întăriri urgente! Ieri, Sport.ro a scris că Al-Okhdood e pe cale să finalizeze aducerea primului român, la cererea expresă a lui Șumudică.

Problema e că acest transfer nu va fi finalizat în timp util pentru meciul de miercuri (ora 17:30) cu Al-Riyadh din etapa a 16-a. Vestea și mai proastă e că, potrivit presei arabe, s-a „rupt“ și cel mai bun jucător de la Al-Okhdood, șeptarul Khaled Narey, cu două goluri și o pasă de gol, în actuala campanie.

În fine, cum un necaz nu vine niciodată singur, programul va fi sufocant pentru Șumudică, în următoarea perioadă! Concret, până pe 12 februarie, deci în următoarele 23 de zile, Al-Okhdood va avea șase meciuri. Toate în campionat!

Așadar, e lesne de înțeles de ce Șumudică e în corzi, având în vedere situația lotului și cea a echipei din clasament, după cum se poate vedea mai jos.

